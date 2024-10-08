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Posted 8 октября, 06:25

Published 8 октября, 06:25

Modified 8 октября, 06:27

Updated 8 октября, 06:27

Житель Свердловской области выплатил ребенку 2 млн алиментов

Житель Свердловской области выплатил ребенку 2 млн алиментов

8 октября 2024, 06:25
Фото: 1MI
В Свердловской области местный житель погасил задолженность по алиментам, которая составила два миллиона рублей.

Мужчина редко и не полностью выплачивал деньги своему ребенку, в результате чего образовался огромный долг. Ему сообщили о том, что за невыплату денег ему может грозить уголовная ответственность, рассказали в пресс-службе региональном ГУФССП.

После этого свердловчанин, чтобы погасить задолженность, решил пойти на СВО и подписал контракт. Через некоторое время долг был погашен.

Напомним, жителя Екатеринбурга арестовали на 10 суток из-за того, что он не платил своим детям долг по алиментам, который составил 200 тысяч рублей.

Суд обязал жителя Ирбита выплатить дочери более миллиона долга по алиментам
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#Елизавета Зиборова#Общество#Ребенок#Дети#Свердловская область#Деньги#Долг#Уголовная ответственность#Задолженность#Судебные приставы#Алименты#Екатеринбург
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