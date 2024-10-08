Житель Свердловской области выплатил ребенку 2 млн алиментов

Posted 8 октября, 06:25
Published 8 октября, 06:25
Modified 8 октября, 06:27
Updated 8 октября, 06:27
Мужчина редко и не полностью выплачивал деньги своему ребенку, в результате чего образовался огромный долг. Ему сообщили о том, что за невыплату денег ему может грозить уголовная ответственность, рассказали в пресс-службе региональном ГУФССП.
После этого свердловчанин, чтобы погасить задолженность, решил пойти на СВО и подписал контракт. Через некоторое время долг был погашен.
Напомним, жителя Екатеринбурга арестовали на 10 суток из-за того, что он не платил своим детям долг по алиментам, который составил 200 тысяч рублей.