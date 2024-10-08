Жители Первоуральска жалуются на фекальные потопы из-за проблем с канализацией

Накануне, 7 октября, рабочие откачали яму, однако ситуация не улучшилась. В санузлах до сих пор бегут потоки воды. Жильцы ждут, пока коммунальщики очистят трубы, однако боятся, что яма снова заполнится и доступа к трубам не будет.