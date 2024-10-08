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Posted 8 октября, 04:12

Published 8 октября, 04:12

Modified 8 октября, 04:14

Updated 8 октября, 04:14

Жители Первоуральска жалуются на фекальные потопы из-за проблем с канализацией

Жители Первоуральска жалуются на фекальные потопы из-за проблем с канализацией

8 октября 2024, 04:12
Фото: 1MI
В Первоуральске местные жители рассказали о том, что из-за плохой канализации их сантехнику несколько месяцев топит фекалиями, однако коммунальные службы не реагируют. Инцидент случился в доме на улице Чкалова.

Данная ситуация возникла из-за непрочищенной ямы. Потопы происходят в ваннах, унитазах и раковинах на первом этаже, и местным жителям приходится черпать ведрами отходы, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Первоуральск».

Накануне, 7 октября, рабочие откачали яму, однако ситуация не улучшилась. В санузлах до сих пор бегут потоки воды. Жильцы ждут, пока коммунальщики очистят трубы, однако боятся, что яма снова заполнится и доступа к трубам не будет.

Напомним, в Североуральске жильцы многоэтажного дома рассказали о том, что их подвал затопило канализацией.

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