Блокировка Discord, лошадиный вирус в Тагиле, открытие INJI и ремонт дорог

В Нижнем Тагиле управление образования переедет в новое здание на улице Горошникова. 30 сотрудников расположатся на четвертом и пятом этажах. Здесь пройдет ремонт, на который выделено 9,4 млн рублей. Принимать посетителей в новых стенах работники управления начнут с нового года.