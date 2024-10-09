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Posted 9 октября, 17:09

Published 9 октября, 17:09

Modified 9 октября, 17:11

Updated 9 октября, 17:11

Блокировка Discord, лошадиный вирус в Тагиле, открытие INJI и ремонт дорог

Блокировка Discord, лошадиный вирус в Тагиле, открытие INJI и ремонт дорог

9 октября 2024, 17:09
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Жители Свердловской области отреагировали на блокировку мессенджера Discord. Для тагильского управления образования нашли новое здание. В конном клубе обнаружен смертельно опасный для животных вирус. В городе скоро откроется сгоревший ночной клуб INJI. В селах под Тагилом начнется ремонт дорог.

В России Роскомнадзор заблокировал платформу Discord за отказ удалить страницы с запрещенным контентом. Жители Свердловской области восприняли новость неоднозначно: многие из них пользовались Discord для поиска сообществ по интересам, также это незаменимый ресурс для геймеров.

Оставили без друзей и игр: реакция общества на сбой Discord в Свердловской области
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В Нижнем Тагиле управление образования переедет в новое здание на улице Горошникова. 30 сотрудников расположатся на четвертом и пятом этажах. Здесь пройдет ремонт, на который выделено 9,4 млн рублей. Принимать посетителей в новых стенах работники управления начнут с нового года.

Управление образования Нижнего Тагила переедет в новое здание
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Конно-спортивный клуб «Уралец» в Нижнем Тагиле закрыт из-за вспышки смертельно опасного заболевания. У одной из лошадей обнаружен вирус ИНАН — он неизлечим. Заболевшее животное пришлось отправить на убой. За состоянием здоровья других обитателей конюшни внимательно наблюдают.

«Это смертельный приговор»: в конном клубе Нижнего Тагила у лошади нашли опасный вирус
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Сгоревший в апреле ночной клуб INJI в скором времени восстанет во всей красе. Правда, работать он будет под названием «Давид Плаза». Ремонт любимого тагильчанами заведения планируют завершить к новому году.

В Нижнем Тагиле вновь откроют сгоревший ночной клуб
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В двух поселках и одном селе под Нижним Тагилом появятся новые дороги на щебеночном основании. На ремонт выделено 25,5 млн рублей. Работы по организации дорожного движения и установке дорожных знаков должны быть завершены до 29 ноября.

Ремонт дорог планируется в селах под Нижним Тагилом
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