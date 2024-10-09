Блокировка Discord, лошадиный вирус в Тагиле, открытие INJI и ремонт дорог

Posted 9 октября, 17:09
Published 9 октября, 17:09
Modified 9 октября, 17:11
Updated 9 октября, 17:11
В России Роскомнадзор заблокировал платформу Discord за отказ удалить страницы с запрещенным контентом. Жители Свердловской области восприняли новость неоднозначно: многие из них пользовались Discord для поиска сообществ по интересам, также это незаменимый ресурс для геймеров.
В Нижнем Тагиле управление образования переедет в новое здание на улице Горошникова. 30 сотрудников расположатся на четвертом и пятом этажах. Здесь пройдет ремонт, на который выделено 9,4 млн рублей. Принимать посетителей в новых стенах работники управления начнут с нового года.
Конно-спортивный клуб «Уралец» в Нижнем Тагиле закрыт из-за вспышки смертельно опасного заболевания. У одной из лошадей обнаружен вирус ИНАН — он неизлечим. Заболевшее животное пришлось отправить на убой. За состоянием здоровья других обитателей конюшни внимательно наблюдают.
Сгоревший в апреле ночной клуб INJI в скором времени восстанет во всей красе. Правда, работать он будет под названием «Давид Плаза». Ремонт любимого тагильчанами заведения планируют завершить к новому году.
В двух поселках и одном селе под Нижним Тагилом появятся новые дороги на щебеночном основании. На ремонт выделено 25,5 млн рублей. Работы по организации дорожного движения и установке дорожных знаков должны быть завершены до 29 ноября.