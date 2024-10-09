Что делать, если квартира пропахла кошкой: 7 шагов по борьбе с неприятным запахом

Posted 9 октября, 14:37
Published 9 октября, 14:37
Modified 9 октября, 14:39
Updated 9 октября, 14:39
Первое, что необходимо делать, — это поддерживать чистоту в кошачьем лотке. Чистите его минимум раз в день, удаляя отходы и меняя наполнитель. Раз в неделю полностью очищайте лоток, моете его водой с уксусом или специализированными средствами, чтобы устранить запах.
Существует множество чистящих средств, специально разработанных для устранения кошачьих запахов. Выбирайте продукты на основе энзимов или натуральных ферментов, которые эффективно разлагают органические соединения. Например, эффективно помогает в борьбе с запахом кошки средство Smell Block.
Регулярное проветривание комнаты — простой и эффективный способ избавиться от неприятных запахов. Открывайте окна, чтобы свежий воздух проникал в дом. Это поможет не только уменьшить концентрацию запаха, но и улучшить качество воздуха.
Ковры, мягкая мебель и текстиль могут впитать запахи. Чаще пылесосьте и стирайте чехлы и покрывала. Для глубокого очищения используйте пароочистители или специальные средства для текстиля. Эффективным средством для удаления запаха из кошачьих меток является смесь уксуса и воды (в равных пропорциях). Нанесите ее на загрязненное место, оставьте на 10-15 минут, после чего промойте чистой водой. Пищевая сода также может помочь. Посыпьте ею увлажненное место, оставьте на несколько часов или на ночь, затем уберите с помощью пылесоса.
Разместите в доме аромадиффузоры или освежители воздуха на натуральной основе. Можно снова использовать уксус: налейте его в открытый контейнер и оставьте на ночь. Отлично абсорбирует запахи и влагу активированный уголь. Разместите пакетики с активированным углем в разных уголках квартиры.
Обратите внимание на места, где ваша кошка оставляет метки. Чистите их с помощью специализированных средств. Коты активно метят территорию из-за территориальных конфликтов и стресса. Если у вас несколько животных, то снизить уровень конфликтов, а следовательно и меток, поможет стерилизация.
Иногда неприятный запах может быть признаком болезни. Регулярно посещайте ветеринара, чтобы удостовериться в здоровье вашего друга.
Если свежая моча животного имеет резкий, едкий запах, темная, концентрированная (по цвету сравнима с темным пивом) или несет следы крови, то можно говорить о серьёзных урологических проблемах, — приводят пример авторы канала «Догги академия».
Также кошка начинает неприятно пахнуть при развитии дерматологических заболеваний, стоматологических проблем, инфекций.
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