Что делать, если квартира пропахла кошкой: 7 шагов по борьбе с неприятным запахом

Ковры, мягкая мебель и текстиль могут впитать запахи. Чаще пылесосьте и стирайте чехлы и покрывала. Для глубокого очищения используйте пароочистители или специальные средства для текстиля. Эффективным средством для удаления запаха из кошачьих меток является смесь уксуса и воды (в равных пропорциях). Нанесите ее на загрязненное место, оставьте на 10-15 минут, после чего промойте чистой водой. Пищевая сода также может помочь. Посыпьте ею увлажненное место, оставьте на несколько часов или на ночь, затем уберите с помощью пылесоса.