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Posted 9 октября, 14:37

Published 9 октября, 14:37

Modified 9 октября, 14:39

Updated 9 октября, 14:39

Что делать, если квартира пропахла кошкой: 7 шагов по борьбе с неприятным запахом

Что делать, если квартира пропахла кошкой: 7 шагов по борьбе с неприятным запахом

9 октября 2024, 14:37
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дом и сад
Кошачий запах в доме может стать настоящей проблемой и очень сильно раздражать. Однако не отчаивайтесь — есть множество эффективных способов справиться с этой неприятностью.

Правило 1: убирайте лоток регулярно

Первое, что необходимо делать, — это поддерживать чистоту в кошачьем лотке. Чистите его минимум раз в день, удаляя отходы и меняя наполнитель. Раз в неделю полностью очищайте лоток, моете его водой с уксусом или специализированными средствами, чтобы устранить запах.

Правило 2: используйте специализированные средства

Существует множество чистящих средств, специально разработанных для устранения кошачьих запахов. Выбирайте продукты на основе энзимов или натуральных ферментов, которые эффективно разлагают органические соединения. Например, эффективно помогает в борьбе с запахом кошки средство Smell Block.

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Правило 3: проветривайте помещение

Регулярное проветривание комнаты — простой и эффективный способ избавиться от неприятных запахов. Открывайте окна, чтобы свежий воздух проникал в дом. Это поможет не только уменьшить концентрацию запаха, но и улучшить качество воздуха.

Правило 4: регулярно чистите ковры и мебель

Ковры, мягкая мебель и текстиль могут впитать запахи. Чаще пылесосьте и стирайте чехлы и покрывала. Для глубокого очищения используйте пароочистители или специальные средства для текстиля. Эффективным средством для удаления запаха из кошачьих меток является смесь уксуса и воды (в равных пропорциях). Нанесите ее на загрязненное место, оставьте на 10-15 минут, после чего промойте чистой водой. Пищевая сода также может помочь. Посыпьте ею увлажненное место, оставьте на несколько часов или на ночь, затем уберите с помощью пылесоса.

Правило 5: устраните запахи в воздухе

Разместите в доме аромадиффузоры или освежители воздуха на натуральной основе. Можно снова использовать уксус: налейте его в открытый контейнер и оставьте на ночь. Отлично абсорбирует запахи и влагу активированный уголь. Разместите пакетики с активированным углем в разных уголках квартиры.

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Кошка может оставлять метки в одном и том же месте из «вредности», если ее ранее наказывали за это. Фото: Изображение Midjourney

Правило 6: следите за кошачьими метками

Обратите внимание на места, где ваша кошка оставляет метки. Чистите их с помощью специализированных средств. Коты активно метят территорию из-за территориальных конфликтов и стресса. Если у вас несколько животных, то снизить уровень конфликтов, а следовательно и меток, поможет стерилизация.

Правило 7: следите за здоровьем кошки

Иногда неприятный запах может быть признаком болезни. Регулярно посещайте ветеринара, чтобы удостовериться в здоровье вашего друга.

Если свежая моча животного имеет резкий, едкий запах, темная, концентрированная (по цвету сравнима с темным пивом) или несет следы крови, то можно говорить о серьёзных урологических проблемах, — приводят пример авторы канала «Догги академия».

Также кошка начинает неприятно пахнуть при развитии дерматологических заболеваний, стоматологических проблем, инфекций.

Ранее эксперты рассказали, как быстро и эффективно избавиться от запаха из холодильника.

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