Posted 9 октября, 09:01
Published 9 октября, 09:01
Modified 9 октября, 09:01
Updated 9 октября, 09:01
Напомним, 11 и 30 сентября 2024 года прошли встречи представителей ОТГ, где было решено разработать единую карту «стран тюркского мира» и утвердить общий тюркский алфавит на латинице.
Концепция единого алфавита, известного как «яналиф», что в переводе с татарского означает «новый алфавит», стала набирать популярность почти сто лет назад. Эту инициативу поддержали в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Туркменистане, а также в Татарской и Башкирской АССР. Однако в 1940 году от яналифа отказались в пользу кириллицы, сообщает kp.ru.
После распада СССР многие постсоветские страны стремятся дистанцироваться от России. Азербайджан и Узбекистан уже через год после распада перешли на латиницу, Казахстан тоже движется в этом направлении. В стремлении к созданию общего ментального пространства тюркских стран формирование единого языкового поля становится логичным шагом. В этом контексте кириллица воспринимается как большая проблема, особенно в бывших советских республиках.
Тем не менее языковой вопрос не является основным, в отличие от конкретных планов ОТГ. Недавно в Анкаре прошло первое совещание руководителей картографических ведомств стран объединения, сосредоточенное на практических задачах.
На встрече присутствовали эксперты-картографы из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции, а также представители стран-наблюдателей, таких как Венгрия и непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра. Делегации сопровождали военные атташе. Совещание организовало Главное картографическое управление Министерства национальной обороны Турции. Среди участников были замминистра обороны Турции Шуай Алпай, замгенсека ОТГ Сади Джафаров и гендиректор по картографии Минобороны Турции генерал-майор Осман Алп. В ходе встречи было принято решение о создании «единой карты тюркского мира».
Как отметил один из высокопоставленных турецких военных, тюркский мир становится центром притяжения, а его сила возрастает благодаря решительности лидеров стран ОТГ. Он подчеркнул необходимость прилагать ещё больше усилий для объединения тюркских народов, в том числе используя современные технологические возможности.
Стоит отметить, что на встрече также присутствовали европейские картографы, работающие над созданием компьютерных 3D-карт (GIS-моделей). Эти специалисты получают поддержку от Всемирного банка и Массачусетского технологического института (MIT) из США, которые известны не только своим высоким уровнем образования и научными проектами, но и тесными связями с оборонной промышленностью и спецслужбами США. Хотя заявленные цели, как это обычно бывает, звучат вполне безобидно, акцентируя внимание на всеобщем сотрудничестве.
Подобные действия наводят на мысли о том, что речь идет не просто о топографической карте, а о полноценной географической информационной системе (ГИС), которая включает сведения о местонахождении полезных ископаемых, транспортных и логистических маршрутах, государственных и военных объектах, а также стратегически важных промышленных предприятиях.
ГИС-системы находят применение в самых различных областях: от прогнозирования последствий природных катастроф до решения задач в сельском хозяйстве. Эти технологии также используются западными военными советниками ВСУ для планирования операций против России на суше, в воздухе и на море.
Примечательно, что в 2021 году турецкому президенту Реджепу Эрдогану была представлена карта тюркского мира. В преддверии очередного саммита ОТГ глава правой «Партии Националистического Движения Турции» (ПНД) Девлет Бахчели презентовал президенту Эрдогану подобную карту собственной разработки. На ней выделены не только страны бывшего СССР, но и российские регионы, такие как Крым, Кубань, Кавказ, Сибирь, Якутия и Алтайский край. Также на карте обозначены Балканы, Кипр, некоторые территории Ирана, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая и даже часть Монголии. Эрдоган продемонстрировал положительное отношение к такому видению и даже сфотографировался с авторами карты.
В ОТГ утверждают, что разработка полной ГИС-системы для тюркских стран направлена на укрепление сотрудничества между братскими народами. Однако важно заметить, что Турция, будучи лидером тюркского мира, не считает Россию «братской» страной. Поэтому стоит ли доверять заявлениям представителей ОТГ? С российской стороны есть веские основания считать, что такая разработка может угрожать национальной безопасности страны.