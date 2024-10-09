Для каких целей члены ОТГ разрабатывают GIS-систему «стран тюркского мира»

Примечательно, что в 2021 году турецкому президенту Реджепу Эрдогану была представлена карта тюркского мира. В преддверии очередного саммита ОТГ глава правой «Партии Националистического Движения Турции» (ПНД) Девлет Бахчели презентовал президенту Эрдогану подобную карту собственной разработки. На ней выделены не только страны бывшего СССР, но и российские регионы, такие как Крым, Кубань, Кавказ, Сибирь, Якутия и Алтайский край. Также на карте обозначены Балканы, Кипр, некоторые территории Ирана, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая и даже часть Монголии. Эрдоган продемонстрировал положительное отношение к такому видению и даже сфотографировался с авторами карты.