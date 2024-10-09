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Posted 9 октября, 05:52

Published 9 октября, 05:52

Modified 9 октября, 05:54

Updated 9 октября, 05:54

Две женщины и ребенок застряли в уличном лифте в Екатеринбурге

Две женщины и ребенок застряли в уличном лифте в Екатеринбурге

9 октября 2024, 05:52
Фото: 1MI
Две женщины и ребенок в Екатеринбурге застряли в уличном лифте на Вайнера. Инцидент произошел 8 октября 2024 года.

В лифте, ведущем в подземный переход, возникли технические проблемы из-за отключения электроэнергии, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Известно, что застрявшим горожанам сумел открыть двери неизвестный прохожий, после чего им удалось покинуть кабину лифта без помощи специалистов.

Напомним, в Нижнем Тагиле спасатели помогли ребенку снять с пальца кольцо, которое не получалось снять самостоятельно.

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