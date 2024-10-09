Две женщины и ребенок застряли в уличном лифте в Екатеринбурге

Posted 9 октября, 05:52
Published 9 октября, 05:52
Modified 9 октября, 05:54
Updated 9 октября, 05:54
В лифте, ведущем в подземный переход, возникли технические проблемы из-за отключения электроэнергии, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Известно, что застрявшим горожанам сумел открыть двери неизвестный прохожий, после чего им удалось покинуть кабину лифта без помощи специалистов.
Напомним, в Нижнем Тагиле спасатели помогли ребенку снять с пальца кольцо, которое не получалось снять самостоятельно.