Екатеринбург вошел в топ-10 самых матерящихся городов РФ

Posted 9 октября, 10:38
Published 9 октября, 10:38
Modified 9 октября, 10:40
Updated 9 октября, 10:40
В верхних строчках рейтинга оказались Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. Екатеринбург занял 6 строчку с показателем 115,6 единиц в топе муниципалитетов, рассказали в агентстве «Интериум».
Меньше всего нецензурно ругаются интернет-пользователи из Астрахани — индекс этого города составил 21,9 единицы.
Напомним, Екатеринбург оказался на высоких позициях в топе среди российских населенных пунктов с самой большой зарплатой. Столица Урала уступила лишь Москве и Санкт-Петербургу.