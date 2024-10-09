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Posted 9 октября, 10:38

Published 9 октября, 10:38

Modified 9 октября, 10:40

Updated 9 октября, 10:40

Екатеринбург оказался в рейтинге самых матерящихся городов РФ

Екатеринбург вошел в топ-10 самых матерящихся городов РФ

9 октября 2024, 10:38
Фото: Изображение Midjourney

Екатеринбург оказался в рейтинге самых матерящихся городов РФ

Екатеринбург стал шестым городом в перечне российских городов, чьи жители больше всего нецензурно ругаются в интернете.

В верхних строчках рейтинга оказались Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. Екатеринбург занял 6 строчку с показателем 115,6 единиц в топе муниципалитетов, рассказали в агентстве «Интериум».

Меньше всего нецензурно ругаются интернет-пользователи из Астрахани — индекс этого города составил 21,9 единицы.

Напомним, Екатеринбург оказался на высоких позициях в топе среди российских населенных пунктов с самой большой зарплатой. Столица Урала уступила лишь Москве и Санкт-Петербургу.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Город#Статистика#Рейтинг#Топ#Топ-10#Екатеринбург
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