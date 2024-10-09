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Posted 9 октября, 16:00

Published 9 октября, 16:00

Modified 9 октября, 16:02

Updated 9 октября, 16:02

В Екатеринбурге растет число заболевших пневмонией школьников

Еще две школы на карантине: в Екатеринбурге растет число случаев пневмонии у детей

9 октября 2024, 16:00
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге растет число заболевших пневмонией школьников

Еще две школы Екатеринбурга закрыты на карантин из-за вспышки пневмонии. Образовательные учреждения переведены на дистант до 17 октября.

Закрыты школы № 91 и 167. В первом учреждении заболели 12 человек, во втором — 10, пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии Екатеринбурга.

Накануне, 8 октября, в городе закрыли на карантин школу №178. Таким образом, на сегодняшний день 29 учебных заведений переведены на дистант. Самая сложная обстановка — в Орджоникидзовском районе. Здесь не работает половина всех школ.

На карантин из-за вспышки ОРВИ также закрывают школы Нижнего Тагила.

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#Дарья Бобровицкая#Заболеваемость#Школы#Пневмония#Карантин#Екатеринбург#Дистант
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