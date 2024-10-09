Еще две школы на карантине: в Екатеринбурге растет число случаев пневмонии у детей

Posted 9 октября, 16:00
Published 9 октября, 16:00
Modified 9 октября, 16:02
Updated 9 октября, 16:02
Закрыты школы № 91 и 167. В первом учреждении заболели 12 человек, во втором — 10, пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии Екатеринбурга.
Накануне, 8 октября, в городе закрыли на карантин школу №178. Таким образом, на сегодняшний день 29 учебных заведений переведены на дистант. Самая сложная обстановка — в Орджоникидзовском районе. Здесь не работает половина всех школ.
На карантин из-за вспышки ОРВИ также закрывают школы Нижнего Тагила.