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Posted 9 октября, 06:34

Published 9 октября, 06:34

Modified 9 октября, 06:42

Updated 9 октября, 06:42

Конюшня в Нижнем Тагиле временно закрыта из-за смертельного вируса лошадей

«Это смертельный приговор»: в конном клубе Нижнего Тагила у лошади нашли опасный вирус

9 октября 2024, 06:34
Фото: tagilcity.ru

Конюшня в Нижнем Тагиле временно закрыта из-за смертельного вируса лошадей

В КСК «Уралец» в Нижнем Тагиле до середины декабря приостановлена работа для посетителей. Причиной стал единично выявленный вирус лошадей ИНАН, который смертельно опасен для этих животных.

После сдачи крови на анализ у одной из лошадей обнаружили вирус ИНАН, о чем редакции TagilCity.ru сообщили в конном клубе. Это инфекционная анемия лошадей, которая проявляется рядом неприятных симптомов, передается в основном через кровососущих насекомых. Для лошади — это смертельный приговор. По этой причине заболевшую лошадь пришлось отправить на убой. У заболевшей особи вирус остается в крови пожизненно.

У всех пока результаты отрицательные, кроме одной. Заболевшей лошадки уже нет. Чем дольше она здесь находилась, тем больше было бы угрозы для других, — сообщили редакции TagilCity.ru в конно-спортивном клубе.
Фото: tagilcity.ru

Другой вопрос, возникающий у руководства клуба, — откуда взялась зараженная кровь. Специалисты предположили, что неподалеку от территории есть другие больные особи, хозяева которых халатно относятся к здоровью животных.

Вопрос — «Откуда?». Вирус передается через кровь, через слюну. Сейчас мы обрабатываем территорию и сдаем кровь. На территории могут находиться только сотрудники, которые ухаживают за животными. Это не мотоцикл, их не забудешь, не закроешь. Лошадям нужен уход, обязательный выгул, — отметили в конном клубе в беседе с TagilCity.ru.

Также в клубе просят сообщать о непоставленных на учет особях в ветеринарную станцию. Карантин в клубе продлится до середины декабря.

Добавим, что в Свердловской области с 2020 года случаи выявления больных лошадей участились. Это связано с тем, что хозяева нарушают обязательные требования содержания животных.

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#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Смерть#Животные#Опасность#Лошадь#Вирус#Конный спорт#Екатеринбург
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