«Это смертельный приговор»: в конном клубе Нижнего Тагила у лошади нашли опасный вирус

После сдачи крови на анализ у одной из лошадей обнаружили вирус ИНАН, о чем редакции TagilCity.ru сообщили в конном клубе. Это инфекционная анемия лошадей, которая проявляется рядом неприятных симптомов, передается в основном через кровососущих насекомых. Для лошади — это смертельный приговор. По этой причине заболевшую лошадь пришлось отправить на убой. У заболевшей особи вирус остается в крови пожизненно.