«Это смертельный приговор»: в конном клубе Нижнего Тагила у лошади нашли опасный вирус

Posted 9 октября, 06:34
Published 9 октября, 06:34
Modified 9 октября, 06:42
Updated 9 октября, 06:42
После сдачи крови на анализ у одной из лошадей обнаружили вирус ИНАН, о чем редакции TagilCity.ru сообщили в конном клубе. Это инфекционная анемия лошадей, которая проявляется рядом неприятных симптомов, передается в основном через кровососущих насекомых. Для лошади — это смертельный приговор. По этой причине заболевшую лошадь пришлось отправить на убой. У заболевшей особи вирус остается в крови пожизненно.
У всех пока результаты отрицательные, кроме одной. Заболевшей лошадки уже нет. Чем дольше она здесь находилась, тем больше было бы угрозы для других, — сообщили редакции TagilCity.ru в конно-спортивном клубе.
Другой вопрос, возникающий у руководства клуба, — откуда взялась зараженная кровь. Специалисты предположили, что неподалеку от территории есть другие больные особи, хозяева которых халатно относятся к здоровью животных.
Вопрос — «Откуда?». Вирус передается через кровь, через слюну. Сейчас мы обрабатываем территорию и сдаем кровь. На территории могут находиться только сотрудники, которые ухаживают за животными. Это не мотоцикл, их не забудешь, не закроешь. Лошадям нужен уход, обязательный выгул, — отметили в конном клубе в беседе с TagilCity.ru.
Также в клубе просят сообщать о непоставленных на учет особях в ветеринарную станцию. Карантин в клубе продлится до середины декабря.
Добавим, что в Свердловской области с 2020 года случаи выявления больных лошадей участились. Это связано с тем, что хозяева нарушают обязательные требования содержания животных.