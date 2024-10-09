tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 05:04

Published 9 октября, 05:04

Modified 9 октября, 05:06

Updated 9 октября, 05:06

Гимнастки из Нижнего Тагила победили на первенстве УрФО

Гимнастки из Нижнего Тагила победили на первенстве УрФО

9 октября 2024, 05:04
Фото: Группа ВКонтакте «Физкультура, спорт и молодежная политика НТ»
Спортсменки из Нижнего Тагила стали победительницами в первенстве УрФО по спортивной гимнастике. Соревнования проходили в Тюмени с 30 сентября по 4 октября 2024 года.

В сборной Свердловской области принимали участие воспитанницы нижнетагильской спортшколы №1 Елизавета Панченко и Есения Васильян, рассказали в нижнетагильском департаменте физкультуры и спорта.

Фото: Группа ВКонтакте «Физкультура, спорт и молодежная политика НТ»

Так, Панченко оказалась на первом месте по результатам состязаний среди юниорок, а Васильян получила «золото» среди девушек. Обе спортсменки занимались под руководством тренеров Юлии Чураковой, Марины Бубновой и Марины Буктус.

Напомним, девочка из Нижнего Тагила получила бронзовую медаль на чемпионате РФ по прыжкам на лыжах с трамплина.

Тагильчанин победил в международном фестивале боевых искусств «Кубок Лотоса»
Узнать подробнее
Читайте также:
Свердловские школьницы заняли третье место на чемпионате России по гимнастикеСтрелок из Нижнего Тагила занял призовое место на всероссийских соревнованияхАлександр Харламцев стал чемпионом России 2024 по гребному слалому в каноэ-одиночке
#Елизавета Зиборова#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Соревнования#Победа#Тренеры#Медали#Гимнастика#Екатеринбург
Подпишитесь