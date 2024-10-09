Гимнастки из Нижнего Тагила победили на первенстве УрФО

Posted 9 октября, 05:04
Published 9 октября, 05:04
Modified 9 октября, 05:06
Updated 9 октября, 05:06
В сборной Свердловской области принимали участие воспитанницы нижнетагильской спортшколы №1 Елизавета Панченко и Есения Васильян, рассказали в нижнетагильском департаменте физкультуры и спорта.
Так, Панченко оказалась на первом месте по результатам состязаний среди юниорок, а Васильян получила «золото» среди девушек. Обе спортсменки занимались под руководством тренеров Юлии Чураковой, Марины Бубновой и Марины Буктус.
Напомним, девочка из Нижнего Тагила получила бронзовую медаль на чемпионате РФ по прыжкам на лыжах с трамплина.