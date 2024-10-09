Глава Свердловской области поручил разработать положение о турналоге

Posted 9 октября, 09:58
Published 9 октября, 09:58
Modified 9 октября, 10:00
Updated 9 октября, 10:00
Разработкой данного проекта займется мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Он обсудит с главами других городов механизм работы налога, рассказали в губернаторском Telegram-канале.
Все средства, поступающие от налога, будут числиться в бюджетах населенных пунктов и будут направляться на развитие сферы туризма в уральском регионе.
Напомним, с 1 января 2025 года в Свердловской области налог для туристов будет стоить 100 рублей в сутки.