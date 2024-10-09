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Posted 9 октября, 09:58

Published 9 октября, 09:58

Modified 9 октября, 10:00

Updated 9 октября, 10:00

Глава Свердловской области поручил разработать положение о турналоге

Глава Свердловской области поручил разработать положение о турналоге

9 октября 2024, 09:58
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев отдал поручение сделать разработку положения о турналоге.

Разработкой данного проекта займется мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Он обсудит с главами других городов механизм работы налога, рассказали в губернаторском Telegram-канале.

Все средства, поступающие от налога, будут числиться в бюджетах населенных пунктов и будут направляться на развитие сферы туризма в уральском регионе.

Напомним, с 1 января 2025 года в Свердловской области налог для туристов будет стоить 100 рублей в сутки.

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