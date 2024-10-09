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Posted 9 октября, 04:15

Published 9 октября, 04:15

Modified 9 октября, 04:17

Updated 9 октября, 04:17

Гордума Полевского попросила поднять тарифы на услуги ЖКХ на 15%

Гордума Полевского попросила поднять тарифы на услуги ЖКХ на 15%

9 октября 2024, 04:15
Фото: Изображение Midjourney
Депутаты гордумы Полевского обратились с просьбой к главе региона Евгению Куйвашеву увеличить тарифы на услуги ЖКХ на 15% в 2025 году.

Власти города попросили увеличить процентную ставку, на которую можно увеличить оплату коммунальных услуг. В случае, если просьба будет исполнена, размер платы за ЖКХ у жителей Полевского вырастет на 15%, пишет «Новый день».

Индекс увеличения оплаты коммуналки власти региона хотят поднять до уровня восьми процентов. При этом некоторые населенные пункты могут завышать этот уровень.

Напомним, депутаты Нижнего Тагила обращались к губернатору области с просьбой поднять тарифы ЖКХ на 15,2%.

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#Елизавета Зиборова#Общество#ЖКХ#Тарифы#Индексация#Оплата ЖКХ#Екатеринбург#Гордума
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