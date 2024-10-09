Гордума Полевского попросила поднять тарифы на услуги ЖКХ на 15%

Posted 9 октября, 04:15
Published 9 октября, 04:15
Modified 9 октября, 04:17
Updated 9 октября, 04:17
Власти города попросили увеличить процентную ставку, на которую можно увеличить оплату коммунальных услуг. В случае, если просьба будет исполнена, размер платы за ЖКХ у жителей Полевского вырастет на 15%, пишет «Новый день».
Индекс увеличения оплаты коммуналки власти региона хотят поднять до уровня восьми процентов. При этом некоторые населенные пункты могут завышать этот уровень.
Напомним, депутаты Нижнего Тагила обращались к губернатору области с просьбой поднять тарифы ЖКХ на 15,2%.