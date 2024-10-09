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Posted 9 октября, 08:25

Published 9 октября, 08:25

Modified 9 октября, 08:27

Updated 9 октября, 08:27

Горячую воду и отопление снизят на Вагонке в Нижнем Тагиле из-за работ

Горячую воду и отопление снизят на Вагонке в Нижнем Тагиле из-за работ

9 октября 2024, 08:25
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле снизят параметры горячей воды и отопления в Дзержинском районе из-за проводящихся работ 14 октября 2024 года.

Так, под понижение попадают улицы Орджоникидзе, Окунева, Тимирязева, Чайковского, Ильича, Крупской, проспект Дзержинского, Восточное шоссе и другие улицы района, рассказали в ЕДДС Нижнего Тагила.

Параметры снизят в жилых домах, школах, садиках, магазинах, общепитах и автомойке. В этот день будет проводиться аварийный ремонт на трубопроводе на улице Тельмана. Параметры снизят на несколько часов — с девяти утра до 15 часов дня.

Напомним, 21 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле была отключена горячая вода на улицах Юности и Окунева из-за ремонтных работ.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Вагонка#Город#Горячая вода#ЖКХ#Отопление#Дзержинский район#Ремонтные работы#Екатеринбург
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