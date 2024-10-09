Горячую воду и отопление снизят на Вагонке в Нижнем Тагиле из-за работ

Posted 9 октября, 08:25
Published 9 октября, 08:25
Modified 9 октября, 08:27
Updated 9 октября, 08:27
Так, под понижение попадают улицы Орджоникидзе, Окунева, Тимирязева, Чайковского, Ильича, Крупской, проспект Дзержинского, Восточное шоссе и другие улицы района, рассказали в ЕДДС Нижнего Тагила.
Параметры снизят в жилых домах, школах, садиках, магазинах, общепитах и автомойке. В этот день будет проводиться аварийный ремонт на трубопроводе на улице Тельмана. Параметры снизят на несколько часов — с девяти утра до 15 часов дня.
Напомним, 21 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле была отключена горячая вода на улицах Юности и Окунева из-за ремонтных работ.