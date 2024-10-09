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Posted 9 октября, 08:05

Published 9 октября, 08:05

Modified 9 октября, 08:07

Updated 9 октября, 08:07

Губернатор Свердловской области предложил поднять налоги букмекерам на 300%

Губернатор Свердловской области предложил поднять налоги букмекерам на 300%

9 октября 2024, 08:05
Фото: Изображение Midjourney
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил поднять налоги для центров ставок до 10 млн рублей.

Такой законопроект направлен в региональное Заксобрание.

По новому закону букмекеры будут платить по 10 миллионов с каждого процессингового центра, в котором осуществляется учет ставок и рассчитываются выплаты. Такое решение принято из-за того, что букмекеры сдают в налоговую декларации с нулевой суммой.

В настоящее время налог на данный вид деятельности составляет 3 миллиона рублей.

Новая налоговая ставка начнет действовать с 1 января 2025 года.

Напомним, организаторы игорного бизнеса осуждены в Нижнем Тагиле.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Бизнес#Налоги#Повышение#Екатеринбург
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