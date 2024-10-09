Губернатор Свердловской области предложил поднять налоги букмекерам на 300%

Posted 9 октября, 08:05
Published 9 октября, 08:05
Modified 9 октября, 08:07
Updated 9 октября, 08:07
Такой законопроект направлен в региональное Заксобрание.
По новому закону букмекеры будут платить по 10 миллионов с каждого процессингового центра, в котором осуществляется учет ставок и рассчитываются выплаты. Такое решение принято из-за того, что букмекеры сдают в налоговую декларации с нулевой суммой.
В настоящее время налог на данный вид деятельности составляет 3 миллиона рублей.
Новая налоговая ставка начнет действовать с 1 января 2025 года.
Напомним, организаторы игорного бизнеса осуждены в Нижнем Тагиле.