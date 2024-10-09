Хлеб и овощи нарежете на лету: как выбрать качественный нож для кухни

Рукоятки ножей могут быть изготовлены из дерева, пластика, резины или металла. Важно, чтобы рукоятка была удобной и не скользила в руке. Деревянные рукоятки обычно красивы, но нуждаются в уходе. Пластиковые и резиновые менее требовательны, но могут смотреться не так эстетично.