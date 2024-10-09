Исследование: россияне чаще всего покупают машины возрастом 6-9 лет

Одновременно с этим увеличились продажи автомобилей в возрасте шести — девяти лет. За период с января по август 2024 года их количество возросло на 9% по сравнению с прошлым годом (с 678,9 тыс. до 737,5 тыс.). Доля таких автомобилей на вторичном рынке выросла с 15% до 18%, чему способствовал рост цен на новые машины. Более старые автомобили, возраст которых превышает 10 лет, также пользуются спросом, и за аналогичный период было продано более трёх миллионов таких единиц.