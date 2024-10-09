Исследование: россияне чаще всего покупают машины возрастом 6-9 лет

Posted 9 октября, 08:22
Published 9 октября, 08:22
Modified 9 октября, 08:22
Updated 9 октября, 08:22
Аналитики зафиксировали уменьшение числа автомобилей в возрасте от одного года до трёх лет, представленных на вторичном рынке: с 188,4 тысячи до 141,3 тысячи единиц. В основном на продажу выставляются марки Lada (46,8 тыс. ед.), Chery (11,3 тыс. ед.), Geely (11 тыс. ед.), Haval (8,8 тыс. ед.) и Kia (6,6 тыс. ед.), передает inkazan.ru.
По словам исполнительного директора компании «Автомаркетолог» Татьяны Акимовой, ситуация с доминированием отечественных брендов на рынке подержанных авто в ближайшее время не изменится. Она отметила, что сокращение числа перепродаж относительно новых машин (в возрасте до трёх лет) указывает на увеличение срока владения автомобилем.
Одновременно с этим увеличились продажи автомобилей в возрасте шести — девяти лет. За период с января по август 2024 года их количество возросло на 9% по сравнению с прошлым годом (с 678,9 тыс. до 737,5 тыс.). Доля таких автомобилей на вторичном рынке выросла с 15% до 18%, чему способствовал рост цен на новые машины. Более старые автомобили, возраст которых превышает 10 лет, также пользуются спросом, и за аналогичный период было продано более трёх миллионов таких единиц.
Алексей Бочарников, руководитель отдела «Автокредитование» ВТБ, также отметил, что срок владения автомобилем увеличился на 5–6 лет, что связано с подорожанием новых моделей.
Нежелание владельцев расставаться со своими «свежими» машинами подтверждается снижением доли автомобилей в возрасте 4–5 лет, продажи которых упали на 28% — до 274,4 тысячи штук. В сегменте машин в возрасте 10–12 лет их доля уменьшилась до 13%, в то время как доля самых возрастных авто, старше 12 лет, выросла на 5 процентных пунктов, достигнув 60%.