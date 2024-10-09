Из-за транспортной реформы Екатеринбурга будут страдать соседние города

Posted 9 октября, 11:33
Published 9 октября, 11:33
Modified 9 октября, 11:35
Updated 9 октября, 11:35
Из-за нехватки водителей будут страдать жители Среднеуральска, Верхней Пышмы и других городов, находящихся неподалеку от Екатеринбурга, отметил глава регионального минтранса.
Также после заключения брутто-контрактов перевозчик будет получать фиксированную оплату труда за километры, а не за количество пассажиров.
Это может стать проблемой, поскольку некоторые водители будут проезжать остановки, не дожидаясь последних пассажиров.
В рамках реформы в городе увеличат количество платных парковок, изменят маршруты, установят валидаторы для безналичной оплаты проезда, закупят новые транспортные средства.
Напомним, жители Нижнего Тагила жалуются на нехватку водителей и нарушение автобусного расписания.