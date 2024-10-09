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Posted 9 октября, 11:33

Published 9 октября, 11:33

Modified 9 октября, 11:35

Updated 9 октября, 11:35

Из-за транспортной реформы Екатеринбурга будут страдать соседние города

Из-за транспортной реформы Екатеринбурга будут страдать соседние города

9 октября 2024, 11:33
Фото: 1MI
После проведенной транспортной реформы в Екатеринбурге начнутся проблемы в других областных городах из-за того, что водители начнут уезжать в уральскую столицу из-за более высоких зарплат.

Из-за нехватки водителей будут страдать жители Среднеуральска, Верхней Пышмы и других городов, находящихся неподалеку от Екатеринбурга, отметил глава регионального минтранса.

Также после заключения брутто-контрактов перевозчик будет получать фиксированную оплату труда за километры, а не за количество пассажиров.

Это может стать проблемой, поскольку некоторые водители будут проезжать остановки, не дожидаясь последних пассажиров.

В рамках реформы в городе увеличат количество платных парковок, изменят маршруты, установят валидаторы для безналичной оплаты проезда, закупят новые транспортные средства.

Напомним, жители Нижнего Тагила жалуются на нехватку водителей и нарушение автобусного расписания.

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Город#Реформа#Общественный транспорт#Екатеринбург
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