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Posted 9 октября, 10:40

Published 9 октября, 10:40

Modified 9 октября, 10:42

Updated 9 октября, 10:42

Облепиха: как посадить и ухаживать осенью

Как правильно посадить облепиху и как ухаживать за ней осенью

9 октября 2024, 10:40
Фото: Photo by Julian Lates on Unsplash

Облепиха: как посадить и ухаживать осенью

Сюжет
Дом и сад
Осенью многие дачники задумываются о посадке облепихи. Это уникальное дерево известно своими целебными плодами, в которых содержится множество полезных веществ. О том, как правильно посадить растение, как за ним ухаживать, в чем польза и вред облепихи, читайте в статье TagilCity.ru.

Выбор места для посадки облепихи осенью и подготовка почвы

Перед тем как посадить облепиху, выберите подходящее место. Облепиха предпочитает солнечные участки, защищенные от ветров. Почва должна быть легкой, желательно с нейтральной или слегка кислой реакцией.

Облепиху всегда сажают в открытый грунт — лучше всего подойдут суглинки или песчаные почвы. Заранее подготовьте почву: уберите все сорняки и внесите органические удобрения, например, перегной или компост. В богатой и плодородной земле облепиха быстрее приживется и легко перенесет зиму. Облепиха предпочитает солнечные участки, поэтому выбирайте солнечное место. Лучшее время для посадки — весна или осень. Убедитесь, что почва хорошо дренирована, так как облепиха не выносит застой воды, а вот к засухе она устойчива.

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Как выбрать саженцы облепихи

Осмотрите корневую систему саженцев: корни должны быть крепкими, здоровыми, без признаков гнили или высыхания. Лучше всего выбирать саженцы с закрытой корневой системой (например, в контейнерах). Оптимально выбирать для посадки облепихи однолетние или двухлетние саженцы — они быстрее адаптируются и лучше приживаются.
Саженцы должны иметь здоровые листья — зеленые, без пятен и повреждений. Обратите внимание на наличие повреждений стебля и листьев. Также обратите внимание на размер саженцев: слишком маленькие черенки могут быть недостаточно развиты, а слишком большие могут быть слабыми из-за условий содержания.

У саженца должно быть несколько крепких побегов без трещин, пятен или повреждений. Ветки должны быть гибкими, без признаков сухости, — рекомендуют эксперты портала «Новый очаг».

Выбирайте сорта, адаптированные к вашему климату. Существуют как женские, так и мужские растения, поэтому рядом с двумя-тремя женскими кустами нужно посадить как минимум один экземпляр мужского сорта для опыления. Саженцы, купленные в местных питомниках, как правило, лучше приживаются, так как они уже адаптированы к вашей почве и климату. Если возможно, уточните, какие подкормки использовались — это поможет избежать проблем в дальнейшем.

Как посадить саженцы облепихи в открытом грунте

При посадке облепихи можно использовать эту пошаговую инструкцию:

  • За несколько часов до посадки замочите корни саженцев в воде, чтобы они хорошо напитались.
  • Выкопайте ямы размером 50×50 см и глубиной около 30-40 см. Расстояние между саженцами должно быть примерно 1,5-2 метра, так как облепиха разрастается в ширину.
  • Поместите саженец в лунку и аккуратно расправьте корни. Засыпьте корни землей, слегка утрамбовывая, чтобы удалить воздушные карманы. Обильно полейте растение, чтобы помочь корням адаптироваться.
При посадке облепихи осенью тщательно укройте саженцы, замульчируйте их корни и корневую шейку. На всякий случай высадите несколько растений, ведь велика вероятность, что зиму перенесут не все, — рекомендуют эксперты портала «Огород».
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Как правильно провести обрезку облепихи осенью и как ухаживать за деревом

Осенью полив можно сократить, однако при длительной засухе не забывайте, что растение все же нуждается в воде. В хорошо увлажненной земле растение без потерь переживет зиму и не вымерзнет. Также в октябре внесите фосфорно-калийные удобрения, которые помогут растению накопить питательные вещества перед зимой.

Обрежьте сухие и поврежденные ветви. Удалите лишние побеги и сформируйте куст, чтобы он получал максимум света и воздуха. Проведите осмотр на наличие вредителей. Если заметили признаки поражения, обработайте кусты специальными средствами. Например, хорошо помогают такие средства, как «Энтобакгерин», «Лепидоцид», «Битоксибациллин» (обработку проводят ранней весной, когда распускаются почки).

Богатый урожай облепихи обеспечит вас витаминами на всю зимуБогатый урожай облепихи обеспечит вас витаминами на всю зиму
Богатый урожай облепихи обеспечит вас витаминами на всю зиму. Фото: Photo by Natalya Letunova on Unsplash

Облепиха: польза и вред

Сбор облепихи — это довольно кропотливое и трудоемкое занятие. Однако все труды окупаются: ведь облепиха — это настоящий суперфуд.

  • Поддержка иммунитета. Облепиха содержит витамины C, E, A, а также калий, кальций, магний, железо. Эти питательные вещества укрепляют иммунитет, а повышенное содержание витамина C поддерживает организм в сезон простуд и гриппа.
  • Антиоксиданты. Ягоды облепихи богаты антиоксидантами, которые, как утверждают ученые, уничтожают свободные радикалы и замедляют процесс старения.
  • Противовоспалительное действие. Облепиха обладает противовоспалительным эффектом и лечит самые разные заболевания, включая артрит.
  • Укрепление сердечно-сосудистой системы. Употребление облепихи может помочь снизить уровень холестерина и улучшить состояние сосудов.
  • Улучшение пищеварения. Ягоды способствуют нормализации работы желудка и кишечника, что может помочь при различных проблемах с пищеварением.
  • Заживление ран. Масло облепихи применяется в дерматологии для ускорения заживления кожных повреждений и ожогов.

Однако употреблять облепиху все же нужно с осторожностью, так как она в больших количествах способна вызывать аллергию. Кроме того, злоупотребление облепихой приводит к диарее и болям в животе. Ягода разжижает кровь, поэтому ее нельзя употреблять в больших количествах людям, которые принимают лекарства с аналогичным эффектом (аспирин). А еще из-за высокой кислотности и содержания сахаров облепиха негативно влияет на зубы.

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