Как правильно посадить облепиху и как ухаживать за ней осенью

Осмотрите корневую систему саженцев: корни должны быть крепкими, здоровыми, без признаков гнили или высыхания. Лучше всего выбирать саженцы с закрытой корневой системой (например, в контейнерах). Оптимально выбирать для посадки облепихи однолетние или двухлетние саженцы — они быстрее адаптируются и лучше приживаются.

Саженцы должны иметь здоровые листья — зеленые, без пятен и повреждений. Обратите внимание на наличие повреждений стебля и листьев. Также обратите внимание на размер саженцев: слишком маленькие черенки могут быть недостаточно развиты, а слишком большие могут быть слабыми из-за условий содержания.