Как правильно посадить облепиху и как ухаживать за ней осенью

Posted 9 октября, 10:40
Published 9 октября, 10:40
Modified 9 октября, 10:42
Updated 9 октября, 10:42
Перед тем как посадить облепиху, выберите подходящее место. Облепиха предпочитает солнечные участки, защищенные от ветров. Почва должна быть легкой, желательно с нейтральной или слегка кислой реакцией.
Облепиху всегда сажают в открытый грунт — лучше всего подойдут суглинки или песчаные почвы. Заранее подготовьте почву: уберите все сорняки и внесите органические удобрения, например, перегной или компост. В богатой и плодородной земле облепиха быстрее приживется и легко перенесет зиму. Облепиха предпочитает солнечные участки, поэтому выбирайте солнечное место. Лучшее время для посадки — весна или осень. Убедитесь, что почва хорошо дренирована, так как облепиха не выносит застой воды, а вот к засухе она устойчива.
Осмотрите корневую систему саженцев: корни должны быть крепкими, здоровыми, без признаков гнили или высыхания. Лучше всего выбирать саженцы с закрытой корневой системой (например, в контейнерах). Оптимально выбирать для посадки облепихи однолетние или двухлетние саженцы — они быстрее адаптируются и лучше приживаются.
Саженцы должны иметь здоровые листья — зеленые, без пятен и повреждений. Обратите внимание на наличие повреждений стебля и листьев. Также обратите внимание на размер саженцев: слишком маленькие черенки могут быть недостаточно развиты, а слишком большие могут быть слабыми из-за условий содержания.
У саженца должно быть несколько крепких побегов без трещин, пятен или повреждений. Ветки должны быть гибкими, без признаков сухости, — рекомендуют эксперты портала «Новый очаг».
Выбирайте сорта, адаптированные к вашему климату. Существуют как женские, так и мужские растения, поэтому рядом с двумя-тремя женскими кустами нужно посадить как минимум один экземпляр мужского сорта для опыления. Саженцы, купленные в местных питомниках, как правило, лучше приживаются, так как они уже адаптированы к вашей почве и климату. Если возможно, уточните, какие подкормки использовались — это поможет избежать проблем в дальнейшем.
При посадке облепихи можно использовать эту пошаговую инструкцию:
При посадке облепихи осенью тщательно укройте саженцы, замульчируйте их корни и корневую шейку. На всякий случай высадите несколько растений, ведь велика вероятность, что зиму перенесут не все, — рекомендуют эксперты портала «Огород».
Осенью полив можно сократить, однако при длительной засухе не забывайте, что растение все же нуждается в воде. В хорошо увлажненной земле растение без потерь переживет зиму и не вымерзнет. Также в октябре внесите фосфорно-калийные удобрения, которые помогут растению накопить питательные вещества перед зимой.
Обрежьте сухие и поврежденные ветви. Удалите лишние побеги и сформируйте куст, чтобы он получал максимум света и воздуха. Проведите осмотр на наличие вредителей. Если заметили признаки поражения, обработайте кусты специальными средствами. Например, хорошо помогают такие средства, как «Энтобакгерин», «Лепидоцид», «Битоксибациллин» (обработку проводят ранней весной, когда распускаются почки).
Сбор облепихи — это довольно кропотливое и трудоемкое занятие. Однако все труды окупаются: ведь облепиха — это настоящий суперфуд.
Однако употреблять облепиху все же нужно с осторожностью, так как она в больших количествах способна вызывать аллергию. Кроме того, злоупотребление облепихой приводит к диарее и болям в животе. Ягода разжижает кровь, поэтому ее нельзя употреблять в больших количествах людям, которые принимают лекарства с аналогичным эффектом (аспирин). А еще из-за высокой кислотности и содержания сахаров облепиха негативно влияет на зубы.
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