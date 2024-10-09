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Posted 9 октября, 16:44

Published 9 октября, 16:44

Modified 9 октября, 16:46

Updated 9 октября, 16:46

Мэрия Екатеринбурга судится с сетью итальянских ресторанов «IL Патио»

Мэрия Екатеринбурга требует с сети итальянских ресторанов «IL Патио» 630 тысяч рублей

9 октября 2024, 16:44
Фото: 1MI

Мэрия Екатеринбурга судится с сетью итальянских ресторанов «IL Патио»

Власти Екатеринбурга подали в суд на заведения общепита из-за долгов по арендной плате за землю.

На рассмотрении Свердловского арбитражного суда находится иск мэрии Екатеринбурга к «Объединенной сети ресторанов». Бизнесмены задолжали городу 630 тысяч рублей, сообщает пресс-служба горадминистрации. Организации принадлежит сеть «IL Патио».

Как утверждают городские власти, компания должна выплатить долги за несколько месяцев. Это уже не первый случай, когда с владельцев ресторанного бизнеса долги приходится возвращать через суд: в арбитраже регулярно рассматриваются подобные иски, начиная с 2019 года.

В начале осени на одной из онлайн-площадок появилось объявление о продаже здания ресторана «IL Патио» на Московской. Бизнесмены намерены получить за недвижимость 71 млн рублей.

В Тагиле завершается восстановление сгоревшего в апреле ночного клуба INJI.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Ресторан#Аренда#Арбитражный суд#Долг#Иск#Екатеринбург#Мэрия Екатеринбурга
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