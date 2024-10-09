Мэрия Екатеринбурга требует с сети итальянских ресторанов «IL Патио» 630 тысяч рублей

Posted 9 октября, 16:44
Published 9 октября, 16:44
Modified 9 октября, 16:46
Updated 9 октября, 16:46
На рассмотрении Свердловского арбитражного суда находится иск мэрии Екатеринбурга к «Объединенной сети ресторанов». Бизнесмены задолжали городу 630 тысяч рублей, сообщает пресс-служба горадминистрации. Организации принадлежит сеть «IL Патио».
Как утверждают городские власти, компания должна выплатить долги за несколько месяцев. Это уже не первый случай, когда с владельцев ресторанного бизнеса долги приходится возвращать через суд: в арбитраже регулярно рассматриваются подобные иски, начиная с 2019 года.
В начале осени на одной из онлайн-площадок появилось объявление о продаже здания ресторана «IL Патио» на Московской. Бизнесмены намерены получить за недвижимость 71 млн рублей.
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