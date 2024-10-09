Мэрия Екатеринбурга требует с сети итальянских ресторанов «IL Патио» 630 тысяч рублей

Как утверждают городские власти, компания должна выплатить долги за несколько месяцев. Это уже не первый случай, когда с владельцев ресторанного бизнеса долги приходится возвращать через суд: в арбитраже регулярно рассматриваются подобные иски, начиная с 2019 года.