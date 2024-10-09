Минюст нашел нарушения в деятельности благотворительного фонда тагильского депутата

Posted 9 октября, 09:02
Published 9 октября, 09:02
Modified 9 октября, 09:04
Updated 9 октября, 09:04
Согласно документу, который имеется в распоряжении редакции TagilCity.ru, проверка фонда Дмитрия Костенникова проходила еще в апреле 2024 года. По ее итогам были выявлены три нарушения. Так, согласно Минюсту, организация не предоставила в главное управление ведомства информацию о своей деятельности, чем нарушила п. 1 ст. 32 закона о некоммерческих организациях.
Помимо этого, фонд не информировал Министерство юстиции об изменении сведений об адресе. И третьим нарушением стало то, что, в промеряемом периоде у благотворительного фонда не было благотворительных программ.
По информации редакции, ответственные за недостатки, предстали за это перед судом.
Напомним, ранее стало известно о том, что фонд в положенный срок не оплатил коммунальные платежи, из-за чего в одном из зданий, принадлежащих мэрии, но отданному депутату в безвозмездное пользование, отключили электричество. Долги при этом копились в течение трех лет, также были неоднократные судебные иски.
Судя по открытым данным ФНС, в фонде Дмитрия Костенникова за последние два года не было движения по счетам, то есть платежи, в том числе за платные услуги в военно-патриотическом клубе, официально не оформлялись. Чистая прибыль некоммерческой организации оценивается в минус 2,7 миллиона рублей.
Отметим, что по закону благотворительные фонды существуют не за счет госбюджета, а за счет помощи спонсоров и собственных благотворительных программ. Регулируют деятельность таких некоммерческих организаций статья № 39 Конституции РФ и положениями Федерального закона №135 от 11.07.1995. Каждая такая некоммерческая организация должна вести свою деятельность прозрачно, иметь устав и проводить обязательный учет поступлений и расходов денежных средств.