Минюст нашел нарушения в деятельности благотворительного фонда тагильского депутата

Согласно документу, который имеется в распоряжении редакции TagilCity.ru, проверка фонда Дмитрия Костенникова проходила еще в апреле 2024 года. По ее итогам были выявлены три нарушения. Так, согласно Минюсту, организация не предоставила в главное управление ведомства информацию о своей деятельности, чем нарушила п. 1 ст. 32 закона о некоммерческих организациях.