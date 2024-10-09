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Posted 9 октября, 08:53

Published 9 октября, 08:53

Modified 9 октября, 08:55

Updated 9 октября, 08:55

Мощный снегопад и ветер ожидаются в Свердловской области

Мощный снегопад и ветер ожидаются в Свердловской области

9 октября 2024, 08:53
Фото: Изображение Midjourney
На Свердловскую область надвигается сильный снегопад и ветер с порывами до 17 метров. Такая погода прогнозируется 10 октября 2024 года.

Жителям региона рекомендуется соблюдать осторожность во время плохой погоды и одеваться соответствующе, чтобы избежать переохлаждения, рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Кроме того, водителям необходимо в это время по возможности не совершать поездки на своем автомобиле, в том числе если у транспортного средства нет зимней резины, так как возрастает вероятность аварий.

Напомним, 9 октября 2024 года в Свердловской области прогнозируется мокрый снег с дождем, а также понижение температуры до +4 градусов.

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