Мощный снегопад и ветер ожидаются в Свердловской области

Posted 9 октября, 08:53
Published 9 октября, 08:53
Modified 9 октября, 08:55
Updated 9 октября, 08:55
Жителям региона рекомендуется соблюдать осторожность во время плохой погоды и одеваться соответствующе, чтобы избежать переохлаждения, рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Кроме того, водителям необходимо в это время по возможности не совершать поездки на своем автомобиле, в том числе если у транспортного средства нет зимней резины, так как возрастает вероятность аварий.
Напомним, 9 октября 2024 года в Свердловской области прогнозируется мокрый снег с дождем, а также понижение температуры до +4 градусов.