Национальная карта Венгрии стала доступнее жителям РФ и РБ

Posted 9 октября, 08:39
Published 9 октября, 08:39
Modified 9 октября, 08:42
Updated 9 октября, 08:42
Таким образом эта колоритная страна дает возможность лицам, желающим заниматься бизнесом в ее границах, стать резидентами по упрощенной системе. Ранее программа предназначалась только для сербов и украинцев, но в июле 2024 г. список государств был расширен, и теперь в него входят также Россия, Беларусь, Босния и Герцеговина, Молдова, Северная Македония, Черногория. Процесс получения статуса достаточно прост. Главное — разобраться в механике выдачи, основных требованиях и этапах.
Претендовать на статус может лицо от 18 лет, его жена/муж, несовершеннолетние дети, родители пары, если они материально зависят от семьи (все нюансы — в детальном гайде на passportivity.com). Претендентам понадобится:
Получение такого ВНЖ Венгрии для россиян длится от 2 мес. В процессе этого заявителям предстоит получить визу категории D, открыть расчетный счет в банке Венгрии для своего предприятия, подать заявку на ВНЖ. Если оформлять статус через агента, процедура во многом пройдет удаленно. Например, регистрационные документы для своей компании можно будет подписать в режиме видеоконференции. Кроме того, специалисты проведут предварительную проверку личностей кандидатов. Если найдутся какие-то несоответствия в программе, их получится своевременно проработать.
В Венгрии хорошо развита система медицинского страхования. Поэтому на каждого участника понадобится купить полис с покрытием от €30000, который обойдется ориентировочно в €180/год на человека. Национальную карту предоставят на два года, далее ее можно продлить еще на три.
По прошествии 3 лет национальная карта Венгрии для россиян может стать основанием для запроса ПМЖ этой страны, а еще спустя 8 лет — гражданства. Россиянам не обязательно при этом отказываться от родного паспорта: как и большинство стран ЕС, Венгрия поддерживает возможность выдачи второго гражданства. Многие привилегии можно будет ощутить уже с nemzeti kártya, среди них:
Венгрия традиционно пользуется популярностью у жителей постсоветских государств. Ее Национальную карту можно назвать одним из самых перспективных вариантов. Для участия в программе не придется даже учить язык. С помощью нее можно в короткий срок стать резидентом Евросоюза.