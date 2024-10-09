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Posted 9 октября, 08:39

Published 9 октября, 08:39

Modified 9 октября, 08:42

Updated 9 октября, 08:42

Национальная карта Венгрии стала доступнее жителям РФ и РБ

Национальная карта Венгрии стала доступнее жителям РФ и РБ

9 октября 2024, 08:39
Фото: freepik.com
Национальная карта Венгрии стала доступнее жителям РФ и РБ
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Национальной картой Венгрии (nemzeti kártya) называют особый тип ВНЖ, который выдается предпринимателям.

Таким образом эта колоритная страна дает возможность лицам, желающим заниматься бизнесом в ее границах, стать резидентами по упрощенной системе. Ранее программа предназначалась только для сербов и украинцев, но в июле 2024 г. список государств был расширен, и теперь в него входят также Россия, Беларусь, Босния и Герцеговина, Молдова, Северная Македония, Черногория. Процесс получения статуса достаточно прост. Главное — разобраться в механике выдачи, основных требованиях и этапах.

С чего начать оформление национальной карты Венгрии для жителей РФ и РБ

Претендовать на статус может лицо от 18 лет, его жена/муж, несовершеннолетние дети, родители пары, если они материально зависят от семьи (все нюансы — в детальном гайде на passportivity.com). Претендентам понадобится:

  • Открыть компанию в Венгрии. Допускается несколько форм собственности, в зависимости от которых регулируется размер уставного капитала. Для общества с ограниченной ответственностью (Ktf) — от €7700, для публичного или непубличного акционерного общества (Nyrt, Zrt) — от €12700.
  • Задекларировать официальную зарплату на своем предприятии не менее €1500 в мес. Предполагается, что учредитель займет должность директора.
  • Иметь банковские сбережения от €10000, а также личное или съемное жилье в Венгрии (договор аренды нужно заключать на срок от 1 года). Это может быть любой дом/квартира, суммы и местоположение не регламентируются.

Получение такого ВНЖ Венгрии для россиян длится от 2 мес. В процессе этого заявителям предстоит получить визу категории D, открыть расчетный счет в банке Венгрии для своего предприятия, подать заявку на ВНЖ. Если оформлять статус через агента, процедура во многом пройдет удаленно. Например, регистрационные документы для своей компании можно будет подписать в режиме видеоконференции. Кроме того, специалисты проведут предварительную проверку личностей кандидатов. Если найдутся какие-то несоответствия в программе, их получится своевременно проработать.

В Венгрии хорошо развита система медицинского страхования. Поэтому на каждого участника понадобится купить полис с покрытием от €30000, который обойдется ориентировочно в €180/год на человека. Национальную карту предоставят на два года, далее ее можно продлить еще на три.

Почему стоит обратить внимание на программу

По прошествии 3 лет национальная карта Венгрии для россиян может стать основанием для запроса ПМЖ этой страны, а еще спустя 8 лет — гражданства. Россиянам не обязательно при этом отказываться от родного паспорта: как и большинство стран ЕС, Венгрия поддерживает возможность выдачи второго гражданства. Многие привилегии можно будет ощутить уже с nemzeti kártya, среди них:

  • Доступный Шенген без виз. Для посещения этой зоны визу оформлять не нужно.
  • Работа и бизнес в стране ЕС с возможностью выхода на международные рынки.
  • Возможность платить налоги по низким (в контексте Европы) ставкам — 15% подоходного для физлиц, 9% корпоративного.
  • Право пользоваться услугами первоклассной медицины. Венгерские цены ниже общеевропейских в среднем на 40%.
  • Среднее и высшее образование в ЕС для детей без дополнительных виз.
  • Возможность изменения типа ВНЖ без поездки в Россию. Заявка подается непосредственно в Венгрии.

Венгрия традиционно пользуется популярностью у жителей постсоветских государств. Ее Национальную карту можно назвать одним из самых перспективных вариантов. Для участия в программе не придется даже учить язык. С помощью нее можно в короткий срок стать резидентом Евросоюза.

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