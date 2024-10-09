Национальная карта Венгрии стала доступнее жителям РФ и РБ

Получение такого ВНЖ Венгрии для россиян длится от 2 мес. В процессе этого заявителям предстоит получить визу категории D, открыть расчетный счет в банке Венгрии для своего предприятия, подать заявку на ВНЖ. Если оформлять статус через агента, процедура во многом пройдет удаленно. Например, регистрационные документы для своей компании можно будет подписать в режиме видеоконференции. Кроме того, специалисты проведут предварительную проверку личностей кандидатов. Если найдутся какие-то несоответствия в программе, их получится своевременно проработать.