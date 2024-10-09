tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 08:17

Published 9 октября, 08:17

Modified 9 октября, 08:19

Updated 9 октября, 08:19

Орнитолог рассказал тагильчанам, как правильно наблюдать за совами

Орнитолог рассказал тагильчанам, как правильно наблюдать за совами

9 октября 2024, 08:17
Фото: «Рифей»
На базе экодома «Народный» в Нижнем Тагиле прошла серия лекций орнитолога Висимского государственного природного биосферного заповедника Александры Хлопотовой. Специалист рассказывала о том, как правильно наблюдать за уральскими совами.

Научный сотрудник природоохранной зоны в ходе мастер-классов поведала интересные факты о жизни уральских сов, особенностях их поведения и разнообразии их видов. Свыше 60 юных тагильчан, получив новые знания и умения, смогут с легкостью применять их на практике. Мероприятие было организовано региональным оператором в рамках Всемирного дня наблюдения птиц.

В экодоме мы всегда рады тем, кто готов проводить занятия и акции, на первый взгляд имеющие мало общего с деятельностью регионального оператора, но делающие огромный вклад в общее дело по сохранению и развитию экосистемы родного края, — отметил генеральный директор компании «Рифей» Артем Ткаченко.
Фото: «Рифей»

Отметим, Международный день наблюдения птиц — акция, которая проводится Союзом охраны птиц России. Она предлагает любому человеку попробовать себя в роли орнитолога — ученого, изучающего мир птиц. Участники должны провести наблюдения и внести в официальный международный банк данных полученные результаты. По итогам прошлого года жители Свердловской области пополнили орнитологические данные сведениями о 7 тысячах 292 увиденных особях птиц 83 различных видов.

Ранее TagilCity.ru рассказывал о практике изготовления меток для сов Висимского заповедника.

Спорт и красота без границ: в экодоме Тагила стартовал новый просветительский сезон
Узнать подробнее
#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Мастер-класс#Сова#Екатеринбург#Природоохранная зона#Рифей#Наблюдение#Экодом#Орнитологи
Подпишитесь