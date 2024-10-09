Орнитолог рассказал тагильчанам, как правильно наблюдать за совами

Posted 9 октября, 08:17
Published 9 октября, 08:17
Modified 9 октября, 08:19
Updated 9 октября, 08:19
Научный сотрудник природоохранной зоны в ходе мастер-классов поведала интересные факты о жизни уральских сов, особенностях их поведения и разнообразии их видов. Свыше 60 юных тагильчан, получив новые знания и умения, смогут с легкостью применять их на практике. Мероприятие было организовано региональным оператором в рамках Всемирного дня наблюдения птиц.
В экодоме мы всегда рады тем, кто готов проводить занятия и акции, на первый взгляд имеющие мало общего с деятельностью регионального оператора, но делающие огромный вклад в общее дело по сохранению и развитию экосистемы родного края, — отметил генеральный директор компании «Рифей» Артем Ткаченко.
Отметим, Международный день наблюдения птиц — акция, которая проводится Союзом охраны птиц России. Она предлагает любому человеку попробовать себя в роли орнитолога — ученого, изучающего мир птиц. Участники должны провести наблюдения и внести в официальный международный банк данных полученные результаты. По итогам прошлого года жители Свердловской области пополнили орнитологические данные сведениями о 7 тысячах 292 увиденных особях птиц 83 различных видов.
Ранее TagilCity.ru рассказывал о практике изготовления меток для сов Висимского заповедника.