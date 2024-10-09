Орнитолог рассказал тагильчанам, как правильно наблюдать за совами

Научный сотрудник природоохранной зоны в ходе мастер-классов поведала интересные факты о жизни уральских сов, особенностях их поведения и разнообразии их видов. Свыше 60 юных тагильчан, получив новые знания и умения, смогут с легкостью применять их на практике. Мероприятие было организовано региональным оператором в рамках Всемирного дня наблюдения птиц.