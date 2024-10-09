Оставили без друзей и игр: реакция общества на сбой Discord в Свердловской области

Posted 9 октября, 11:04
Published 9 октября, 11:04
Modified 9 октября, 11:06
Updated 9 октября, 11:06
Discord — международная кроссплатформенная система для общения. В России, по открытым источникам, числится порядка 30-40 миллионов пользователей. Среди них — геймеры, учащиеся.
С данной платформой я познакомился, когда моему сыну было 5 лет. Он попросил ее поставить для общения в играх с другими ребятами со всей планеты, поскольку не каждая игра обладает голосовым интерфейсом, а если и обладает, то ограничивается только конкретной игрой. В свою очередь, Discord позволяет собираться с единомышленниками и друзьями для игр или иных интернет-проектов, независимо от наличия в них интерфейса для общения, — рассказал редакции TagilCity.ru тагильчанин Евгений.
Накануне стало известно, что Роскомнадзор заблокировал Discord в России, поскольку по требованию ведомства на площадке не удалили противоправный контент, а также проигнорировали наложенный по этому поводу штраф. Такая блокировка, по мнению Роскомнадзора, позволит предотвратить использование мессенджера в противоправных целях.
Официальный комментарий Роскомнадзора гласит:
Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации.
Проблемы со входом в приложение начались 8 октября. У пользователей возникли трудности при открытии чатов, а также вылазит уведомление об отсутствии соединения. Об этом сообщали пользователи Discord по всей стране.
В настоящее время сообщается, что приложение не работает и в Турции. Причина та же — нарушения законодательства страны. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что официально обратится к Роскомнадзору, призвав пересмотреть решение о блокировке Discord в России, сообщил он в своем Telegram-канале.
С интернетом нужно уметь работать, а не запрещать всё подряд. Без конкуренции у нас никогда не появится своих аналогов — а мы станем страной победившего VPN, — написал Владислав Даванков в мессенджере.
В Discord собираются целые комьюнити. Блогеры, стримеры и различные организации общаются внутри приложения. Многие видят только плюсы в его использовании:
На примере своих двоих сыновей, могу сказать подобная платформа очень сильно развивает коммуникационные навыки, позволяет заводить друзей по всему миру и быть вовлечёнными в различные сообщества по интересам, — поделился с TagilCity.ru тагильчанин.
При этом в Discord существует строгая система модерации, там легко можно отправить жалобу, на любой негативный и преступный контент. Любой пользователь Discord подтвердит, что сталкивался с ситуациями, когда элементарная жалоба на пользователя в чате, допускающего, например, грубые, нецензурные высказывания, тут же отправляла нарушителя под временный или вечный бан, либо на него накладывались какие-либо ограничения. Кроме того, сам пользователь может добавить любого другого в «черный список» и защитить себя от общения и вредоносного контента.
По мнению пользователя, повторение ситуации показывает, что попытки Роскомнадзора усилить контроль над интернетом в стране не слишком эффективны. Ведь ограничение доступа ведет к увеличению средств для обхода блокировки. Пользователь Discord поделился с TagilCity.ru, что многие пользователи уже обошли блокировку, однако, по мнению собеседника редакции, сам факт блокировки популярного в России ресурса может создать негативную повестку.
Госорганы, прикрываясь идеей защиты граждан, растрачивают миллиардные средства на блокировку, пытаются без особого успеха лишить значительную часть населения конкурентных платформ для интереса, развития и развлечения.
Собеседник уверен, поскольку преступность была и будет, то пути запрета в сфере интернета — все равно не выход. По его мнению, гораздо эффективнее будет разъяснительная работа по информационной безопасности, проводимая со всеми категориями граждан, начиная с начальных классов школ.