Оставили без друзей и игр: реакция общества на сбой Discord в Свердловской области

При этом в Discord существует строгая система модерации, там легко можно отправить жалобу, на любой негативный и преступный контент. Любой пользователь Discord подтвердит, что сталкивался с ситуациями, когда элементарная жалоба на пользователя в чате, допускающего, например, грубые, нецензурные высказывания, тут же отправляла нарушителя под временный или вечный бан, либо на него накладывались какие-либо ограничения. Кроме того, сам пользователь может добавить любого другого в «черный список» и защитить себя от общения и вредоносного контента.