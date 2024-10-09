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Posted 9 октября, 11:04

Published 9 октября, 11:04

Modified 9 октября, 11:06

Updated 9 октября, 11:06

Оставили без друзей и игр: реакция общества на сбой Discord в Свердловской области

Оставили без друзей и игр: реакция общества на сбой Discord в Свердловской области

9 октября 2024, 11:04
Фото: Изображение Midjourney
С 8 октября пользователи ресурса Discord заметили сбои. Почему приложение не работает и как отреагировали на это жители Свердловской области — разбирался TagilCity.ru.

Что такое Discord и зачем он нужен?

Discord — международная кроссплатформенная система для общения. В России, по открытым источникам, числится порядка 30-40 миллионов пользователей. Среди них — геймеры, учащиеся.

С данной платформой я познакомился, когда моему сыну было 5 лет. Он попросил ее поставить для общения в играх с другими ребятами со всей планеты, поскольку не каждая игра обладает голосовым интерфейсом, а если и обладает, то ограничивается только конкретной игрой. В свою очередь, Discord позволяет собираться с единомышленниками и друзьями для игр или иных интернет-проектов, независимо от наличия в них интерфейса для общения, — рассказал редакции TagilCity.ru тагильчанин Евгений.

Роскомнадзор заблокировал приложение из-за нарушений

Накануне стало известно, что Роскомнадзор заблокировал Discord в России, поскольку по требованию ведомства на площадке не удалили противоправный контент, а также проигнорировали наложенный по этому поводу штраф. Такая блокировка, по мнению Роскомнадзора, позволит предотвратить использование мессенджера в противоправных целях.

Официальный комментарий Роскомнадзора гласит:

Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации.

Проблемы со входом в приложение начались 8 октября. У пользователей возникли трудности при открытии чатов, а также вылазит уведомление об отсутствии соединения. Об этом сообщали пользователи Discord по всей стране.

В настоящее время сообщается, что приложение не работает и в Турции. Причина та же — нарушения законодательства страны. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что официально обратится к Роскомнадзору, призвав пересмотреть решение о блокировке Discord в России, сообщил он в своем Telegram-канале.

С интернетом нужно уметь работать, а не запрещать всё подряд. Без конкуренции у нас никогда не появится своих аналогов — а мы станем страной победившего VPN, — написал Владислав Даванков в мессенджере.
Фото: tagilcity.ru

Людей оставили без общения и развлечений

В Discord собираются целые комьюнити. Блогеры, стримеры и различные организации общаются внутри приложения. Многие видят только плюсы в его использовании:

На примере своих двоих сыновей, могу сказать подобная платформа очень сильно развивает коммуникационные навыки, позволяет заводить друзей по всему миру и быть вовлечёнными в различные сообщества по интересам, — поделился с TagilCity.ru тагильчанин.

При этом в Discord существует строгая система модерации, там легко можно отправить жалобу, на любой негативный и преступный контент. Любой пользователь Discord подтвердит, что сталкивался с ситуациями, когда элементарная жалоба на пользователя в чате, допускающего, например, грубые, нецензурные высказывания, тут же отправляла нарушителя под временный или вечный бан, либо на него накладывались какие-либо ограничения. Кроме того, сам пользователь может добавить любого другого в «черный список» и защитить себя от общения и вредоносного контента.

Блокировку легко обходят

По мнению пользователя, повторение ситуации показывает, что попытки Роскомнадзора усилить контроль над интернетом в стране не слишком эффективны. Ведь ограничение доступа ведет к увеличению средств для обхода блокировки. Пользователь Discord поделился с TagilCity.ru, что многие пользователи уже обошли блокировку, однако, по мнению собеседника редакции, сам факт блокировки популярного в России ресурса может создать негативную повестку.

Госорганы, прикрываясь идеей защиты граждан, растрачивают миллиардные средства на блокировку, пытаются без особого успеха лишить значительную часть населения конкурентных платформ для интереса, развития и развлечения.

Собеседник уверен, поскольку преступность была и будет, то пути запрета в сфере интернета — все равно не выход. По его мнению, гораздо эффективнее будет разъяснительная работа по информационной безопасности, проводимая со всеми категориями граждан, начиная с начальных классов школ.

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