Положите рядом с картофелем этот фрукт: клубни не загниют и не прорастут при хранении

Удивительно, но защитить картофель от гниения и прорастания помогают обычные яблоки, которые нужно уложить в ящики или мешки. Все дело в том, что яблоки выделяют газ этилен — довольно агрессивное соединение, которое обычно ускоряет созревание фруктов и овощей. Именно по этой причине, например, яблоки нельзя оставлять в вазочке вместе с другими фруктами. Но именно на картофель этилен действует не совсем обычным образом.