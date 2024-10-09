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Posted 9 октября, 13:32

Published 9 октября, 13:32

Modified 9 октября, 13:34

Updated 9 октября, 13:34

Положите рядом с картофелем этот фрукт: клубни не загниют и не прорастут при хранении

Положите рядом с картофелем этот фрукт: клубни не загниют и не прорастут при хранении

9 октября 2024, 13:32
Фото: Photo by Hai Nguyen on Unsplash
Сюжет
Дом и сад
Хранить урожай картофеля лучше всего в погребе, где можно создать оптимальную температуру или влажность. Но если погреба у вас нет и пришлось сложить картошку в подсобных помещениях, используйте этот простой лайфхак, о котором знали еще русские крестьяне в давние времена.

Удивительно, но защитить картофель от гниения и прорастания помогают обычные яблоки, которые нужно уложить в ящики или мешки. Все дело в том, что яблоки выделяют газ этилен — довольно агрессивное соединение, которое обычно ускоряет созревание фруктов и овощей. Именно по этой причине, например, яблоки нельзя оставлять в вазочке вместе с другими фруктами. Но именно на картофель этилен действует не совсем обычным образом.

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Этилен воздействует на ростковые клетки картошки, препятствуя их развитию. Это объясняет, почему картошка, хранящаяся вместе с яблоками, имеет меньше шансов пускать ростки, — объясняют эксперты портала «Новый очаг».

Газ этилен, который в огромном количестве выделяют яблоки, замедляет углеводный обмен, в результате чего картофель намного лучше лежит.

Кроме того, совместное хранение яблок и картофеля помогает поддерживать оптимальный уровень влажности. Яблоки насыщены водой, поэтому они предотвращают пересыхание корнеплодов. Кстати, таким же воздействием на картофель обладает и свекла: если эти два овоща положить вместе, то они образуют своеобразный симбиоз, при котором свекла будет отдавать картофелю лишнюю влагу, а сама при этом прекрасно сохранится.

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Некоторые исследования показывают, что совместное хранение яблок с другими овощами и фруктами может помочь в естественной защите от гнилостных бактерий и грибков — этилен подавляет целый ряд патогенов.

Однако стоит отметить, что далеко не все продукты хорошо сохраняются рядом с яблоками. Например, морковь в присутствии яблок очень быстро гниет и портится, поэтому, если вы положите в картофель яблоки, то ее лучше отодвинуть подальше.

Ранее эксперты назвали оптимальную температуру для посадки озимого лука-севка.

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