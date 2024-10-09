Посетителей и сотрудников ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали из-за пожарной тревоги

Posted 9 октября 2024, 05:27
Published 9 октября 2024, 05:27
Modified 9 октября 2024, 05:29
Updated 9 октября 2024, 05:29
По словам очевидцев, в торговом здании раздался сигнал пожарной тревоги. В связи с этим всем было велено покинуть ТЦ и уйти на улицу, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Вскоре всех эвакуированных впустили обратно. По какой причине прозвучал сигнал — в настоящий момент неизвестно.
Напомним, в сентябре 2024 года в Нижнем Тагиле в ТЦ «Кит» эвакуировали посетителей после того, как сработала пожарная сигнализация.