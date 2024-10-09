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Posted 9 октября, 05:27

Published 9 октября, 05:27

Modified 9 октября, 05:29

Updated 9 октября, 05:29

Посетителей и сотрудников ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали из-за пожарной тревоги

Посетителей и сотрудников ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали из-за пожарной тревоги

9 октября 2024, 05:27
Фото: 1MI
В Екатеринбурге из торгового центра «Карнавал» эвакуировали посетителей и сотрудников. Инцидент случился 8 октября 2024 года.

По словам очевидцев, в торговом здании раздался сигнал пожарной тревоги. В связи с этим всем было велено покинуть ТЦ и уйти на улицу, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Вскоре всех эвакуированных впустили обратно. По какой причине прозвучал сигнал — в настоящий момент неизвестно.

Напомним, в сентябре 2024 года в Нижнем Тагиле в ТЦ «Кит» эвакуировали посетителей после того, как сработала пожарная сигнализация.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Эвакуация#ЧП#Сотрудники#ТЦ#Посетители#18+#Екатеринбург#Инцидент#Пожарная тревога
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