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Posted 9 октября, 06:54

Published 9 октября, 06:54

Modified 9 октября, 06:56

Updated 9 октября, 06:56

Пьяный житель Нижнего Тагила напал с ножом на знакомого и лишил его жизни

Пьяный житель Нижнего Тагила напал с ножом на знакомого и лишил его жизни

9 октября 2024, 06:54
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле местный житель совершил убийство своего приятеля с помощью ножа во время конфликта. Происшествие случилось 23 сентября 2024 года.

Мужчины вместе пили алкогольные напитки дома у обвиняемого. Между ними началась ссора, во время которой хозяин накинулся на гостя и сначала избил его, а затем ударил ножом, рассказали в пресс-службе областного СК.

После этого горожанин вытащил потерпевшего на улицу и отнес его к зданию на улице Пожарского. От нанесенных ран гость умер. Мужчину вскоре задержали и отправили в СИЗО. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, 20 октября 2022 года женщина в Березовском убила мужчину, который устроил ей скандал и оскорблял ее. Свердловчанку приговорили к восьми годам лишения свободы.

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