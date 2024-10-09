Пьяный житель Нижнего Тагила напал с ножом на знакомого и лишил его жизни

Posted 9 октября, 06:54
Published 9 октября, 06:54
Modified 9 октября, 06:56
Updated 9 октября, 06:56
Мужчины вместе пили алкогольные напитки дома у обвиняемого. Между ними началась ссора, во время которой хозяин накинулся на гостя и сначала избил его, а затем ударил ножом, рассказали в пресс-службе областного СК.
После этого горожанин вытащил потерпевшего на улицу и отнес его к зданию на улице Пожарского. От нанесенных ран гость умер. Мужчину вскоре задержали и отправили в СИЗО. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, 20 октября 2022 года женщина в Березовском убила мужчину, который устроил ей скандал и оскорблял ее. Свердловчанку приговорили к восьми годам лишения свободы.