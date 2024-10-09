Ректор УрГПУ Биктуганов: преподавателей нужно учить цензурировать свои соцсети

Кроме того, он отметил, что на новом посту в первую очередь займется качественной подготовкой учителей для школ. Пока что новых кадровых решений Биктуганов не предлагает, однако, по его словам, чтобы педагог пошел работать в школу, ему необходимо быть уверенным в своем будущем — это зарплата, жилье, а также ранняя практика.