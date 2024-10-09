Ректор УрГПУ Биктуганов: преподавателей нужно учить цензурировать свои соцсети

Posted 9 октября, 15:35
Published 9 октября, 15:35
Modified 9 октября, 15:35
Updated 9 октября, 15:35
По его словам, жизнь преподавателя, которую он показывает в интернете, должна демонстрироваться в определенных рамках. Это связано с тем, что учитель является публичным лицом, пишет uralpolit.ru.
«Вы же общественный человек, вы же публичный, Вы же идете к детям, к родителям и как на вас посмотрят? Поэтому понятно, что вот эти вещи должны быть обязательно сегодня в курсе преподавания в высших учебных заведениях, связанных с педагогикой», — рассказал Юрий Биктуганов в эфире ОТВ.
Кроме того, он отметил, что на новом посту в первую очередь займется качественной подготовкой учителей для школ. Пока что новых кадровых решений Биктуганов не предлагает, однако, по его словам, чтобы педагог пошел работать в школу, ему необходимо быть уверенным в своем будущем — это зарплата, жилье, а также ранняя практика.
Юрий Биктуганов был официально назначен на должность и. о. ректора УрГПУ 7 октября. Ранее этот пост занимала Светлана Минюрова.