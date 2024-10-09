Ремонт дорог планируется в селах под Нижним Тагилом

Posted 9 октября, 12:47
Published 9 октября, 12:47
Modified 9 октября, 12:49
Updated 9 октября, 12:49
Работать подрядчику необходимо по заданию Службы заказчика городского хозяйства в срок до 29 ноября 2024 года. Перечень объектов будет уточнен.
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На дорогах строители обустроят щебеночное основание. Гарантия на основание дорожной одежды составит не менее шести лет.
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