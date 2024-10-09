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Posted 9 октября, 12:47

Published 9 октября, 12:47

Modified 9 октября, 12:49

Updated 9 октября, 12:49

Ремонт дорог планируется в селах под Нижним Тагилом

Ремонт дорог планируется в селах под Нижним Тагилом

9 октября 2024, 12:47
Фото: 1MI
В 2024 году планируется ремонт дорог в поселках Висимо-Уткинск, Уралец и селе Серебрянка под Нижним Тагилом. На выполнение работ выделено почти 25,5 миллиона рублей.

Работать подрядчику необходимо по заданию Службы заказчика городского хозяйства в срок до 29 ноября 2024 года. Перечень объектов будет уточнен.

В документации указано, что нужно разработать схему организации дорожного движения, установить дорожные знаки, оформить разрешение на производство земляных работ, уведомить собственников инженерных сетей о времени начала и завершения работ, выяснила редакция TagilCity.ru.

На дорогах строители обустроят щебеночное основание. Гарантия на основание дорожной одежды составит не менее шести лет.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле на Руднике сделают временные проезды к участкам многодетных семей.

В Нижнем Тагиле проверят дороги на дефекты и колеи
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