РЭО: Челябинский университет займется подготовкой кадров для работы в ЭЗЦ

Согласно заявлению Дениса Буцаева, Челябинский государственный университет стал первым из южноуральских вузов, включенных в консорциум «Экономика замкнутого цикла». В Челябинской области планируется возведение одного из восьми экопромпарков, на территории которого будут работать предприятия по утилизации полимерных отходов, бытовой техники и печатных картриджей. Генеральный директор РЭО заверил, что ЧелГУ будет выполнять роль поставщика профессиональных кадров для компаний экопромпарка. Об этом информирует kursdela.biz.