РЭО: Челябинский университет займется подготовкой кадров для работы в ЭЗЦ

Posted 9 октября, 16:39
Published 9 октября, 16:39
Modified 9 октября, 16:39
Updated 9 октября, 16:39
Таким образом ЧелГУ реализовал намерение о присоединении к меморандуму РЭО о создании консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла.
Согласно заявлению Дениса Буцаева, Челябинский государственный университет стал первым из южноуральских вузов, включенных в консорциум «Экономика замкнутого цикла». В Челябинской области планируется возведение одного из восьми экопромпарков, на территории которого будут работать предприятия по утилизации полимерных отходов, бытовой техники и печатных картриджей. Генеральный директор РЭО заверил, что ЧелГУ будет выполнять роль поставщика профессиональных кадров для компаний экопромпарка. Об этом информирует kursdela.biz.
Деятельность консорциума заключается не только в подготовке сотрудников, но и в привлечении лучших ученых к научным изысканиям в сфере обращения с ТКО. Еще одним направлением работы стала интеграция новых технологий и помощь выпускникам, преподавательскому составу учебных заведений и научному сообществу.
По словам Александра Бирюкова, высокотехнологичные проекты могут развиваться исключительно в среде высшей школы, высшего образования, где зарождаются уникальные идеи синтеза и междисциплинарных подходов — к ним относятся в том числе и системы рециклинга.
В 2021 году РЭО основал консорциум «Экономика замкнутого цикла», в состав которого вошли представители мира науки, сотрудники учреждений сферы образования, а также промышленные предприятия и компании, работающие в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Участниками консорциума могут стать научные и образовательные учреждения, поддерживающие принципы формирования экономики замкнутого цикла.