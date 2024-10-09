РЭО и «ЭКОМАШГРУПП» будут сотрудничать в вопросах переработки ТКО

Posted 9 октября, 14:48
Published 9 октября, 14:48
Modified 9 октября, 14:48
Updated 9 октября, 14:48
Подписание соглашения состоялось 8 октября на полях Российского экологического форума (РЭФ). Об этом сообщает 56orb.
Как проинформировал гендиректор РЭО Денис Буцаев, с момента открытия к консорциуму регулярно присоединяются ведущие игроки отрасли, которые при этом руководствуются едиными целями совершенствования комплексной системы обращения с отходами, внедрения принципов экономики замкнутого цикла и развития кадрового потенциала в этих областях. Новым партнером РЭО стала компания «ЭКОМАШГРУПП». Она открыта для молодых специалистов и готова к вложениям ресурсов в дело достижения целей консорциума.
Генеральный директор ООО «ЭКОМАШГРУПП» Александр Пугин со своей стороны рассказал, что дефицит специально подготовленных кадров для отрасли сегодня, бесспорно, присутствует во всех сферах, поэтому для компании вступление в консорциум, определенно, является ответственным и социально ориентированным шагом. Отрасли требуются квалифицированные кадры, и важно предоставлять всестороннюю поддержку этим специалистам.
РЭО основал консорциум «Экономика замкнутого цикла» в 2021 году. К нему присоединились учреждения науки, образования, предприятия промышленности и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами.
Задача консорциума заключается в обучении узких специалистов в области экономики замкнутого цикла, поддержке педагогического и научного сообщества, внедрении инноваций. Всего консорциум объединил более 20 вузов, а также отраслевые компании и ключевых игроков отрасли обращения с отходами.
В 2024 году РЭФ проходит с 7 по 9 октября, включая молодежный день и деловую программу. Роль организаторов РЭФ взяли на себя Российский экологический оператор, Правительство Российской Федерации и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.