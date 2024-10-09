РЭО и «ЭКОМАШГРУПП» будут сотрудничать в вопросах переработки ТКО

Как проинформировал гендиректор РЭО Денис Буцаев, с момента открытия к консорциуму регулярно присоединяются ведущие игроки отрасли, которые при этом руководствуются едиными целями совершенствования комплексной системы обращения с отходами, внедрения принципов экономики замкнутого цикла и развития кадрового потенциала в этих областях. Новым партнером РЭО стала компания «ЭКОМАШГРУПП». Она открыта для молодых специалистов и готова к вложениям ресурсов в дело достижения целей консорциума.