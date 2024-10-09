РЭО перечислил основные правовые акты в сфере ТКО 2024 года

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев подчеркнул, что в начале реформы фактически отсутствовали как нормативные акты, так и четкое представление о том, что и где нужно строить, а также о реальных объемах образования отходов в стране, сообщает newsnn.ru. В настоящее время ежегодно вводятся новые нормативные акты, направленные на совершенствование отрасли обращения с отходами и развитие экономики замкнутого цикла.