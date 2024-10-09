РЭО перечислил основные правовые акты в сфере ТКО 2024 года

Posted 9 октября, 11:45
Published 9 октября, 11:45
Modified 9 октября, 11:45
Updated 9 октября, 11:45
Эти документы стали предметом обсуждения 8 октября на сессии «Нормативное регулирование отрасли обращения с ТКО: итоги 2024 года и планы на будущее» в рамках Российского экологического форума (РЭФ).
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев подчеркнул, что в начале реформы фактически отсутствовали как нормативные акты, так и четкое представление о том, что и где нужно строить, а также о реальных объемах образования отходов в стране, сообщает newsnn.ru. В настоящее время ежегодно вводятся новые нормативные акты, направленные на совершенствование отрасли обращения с отходами и развитие экономики замкнутого цикла.
По словам заместителя генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексея Макрушина, новые правила по разработке территориальных схем сделают процесс формирования схем потоков отходов более четким.
В этом году были внесены изменения в Постановление Правительства РФ № 484, касающиеся освобождения от НДС (ПП РФ от 27.01.2024 № 70) и утверждены новые правила предоставления субсидий на облеты, которые осуществляются с использованием БПЛА (ПП РФ от 20.01.2024 № 32). Также в текущем году были внесены поправки в Постановление Правительства № 1300, связанные с возможностью создания контейнерных площадок без оформления земельных участков (ПП РФ от 24.06.2024 № 850).
Совместно с Российским экологическим оператором сейчас разрабатываются различные правовые документы. К ним относятся законопроект об обращении с твердыми коммунальными отходами на труднодоступных территориях, проект закона об образуемых в процессе строительства и сноса отходах, а также проект постановления Правительства РФ о правилах обращения с ТКО.
Также в стадии разработки находятся законопроект о регулировании деятельности по компостированию, проект закона об электронных торговых площадках для вторичных ресурсов и вторичного сырья из ТКО, проект закона, касающийся создания федеральной государственной системы обращения с отходами, а также приказы Минприроды РФ, которые регламентируют инвентаризацию объектов размещения отходов и вносят поправки в состав данных, публикуемых во ФГИС УТКО.
В этом году Российский экологический форум проходит с 7 по 9 октября, в него вошли молодежный день и деловая программа. Организаторами мероприятия являются Российский экологический оператор, Правительство Российской Федерации и Министерство природных ресурсов и экологии РФ.