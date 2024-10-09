РЭО сообщил о проблемах регионов при исполнении дорожных карт по ТКО

Согласно комментарию гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, приоритетным направлением работы компании выступает взаимодействие с властями и операторами на уровне регионов. С местным руководством у РЭО в большинстве случаев складываются продуктивные отношения, которые в итоге выливаются в активное развитие зеленой экономики. Как сообщает newsnn.ru, дорожные карты по созданию инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) выполняются по графику в 42 субъектах РФ. Но наряду с этим существуют и регионы-аутсайдеры, которые имеют высокие шансы остаться без новых предприятий отрасли обращения с отходами. Они оказались в так называемой «красной зоне».