РЭО сообщил о проблемах регионов при исполнении дорожных карт по ТКО

Posted 9 октября, 16:13
Published 9 октября, 16:13
Modified 9 октября, 16:13
Updated 9 октября, 16:13
Согласно комментарию гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, приоритетным направлением работы компании выступает взаимодействие с властями и операторами на уровне регионов. С местным руководством у РЭО в большинстве случаев складываются продуктивные отношения, которые в итоге выливаются в активное развитие зеленой экономики. Как сообщает newsnn.ru, дорожные карты по созданию инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) выполняются по графику в 42 субъектах РФ. Но наряду с этим существуют и регионы-аутсайдеры, которые имеют высокие шансы остаться без новых предприятий отрасли обращения с отходами. Они оказались в так называемой «красной зоне».
Глава департамента ГЧП Российского экологического оператора Александра Голованова, модератор сессии, отметила, что за четыре последних года публично-правовая компания в рамках инвестиционных и концессионных соглашений подписала дорожные карты по постройке предприятий обращения с отходами с 75 российскими регионами.
Модератор сессии рассказала, что на пути реализации дорожных карт многие регионы столкнулись с такими проблемами, как поиск подходящих участков, затягивание сроков разработки проектов и их непосредственной реализации, невозможность набрать необходимый капитал для строительства, неточности в составлении проектно-сметной документации.
РЭФ этого года стартовал 7 и завершится 9 октября. Первый день стал молодежным, а остальные два дня были посвящены деловой программе. Организаторы мероприятия: публично-правовая компания «Российский экологический оператор», российское правительство и Минприроды РФ.