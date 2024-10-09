Режьте, не жалейте: как обрезать крыжовник осенью и подготовить куст к зиме

Posted 9 октября, 15:38
Published 9 октября, 15:38
Modified 9 октября, 15:40
Updated 9 октября, 15:40
Для обрезки понадобятся острые секаторы, садовые ножницы и, возможно, садовая пила для толстых веток. Убедитесь, что инструменты чистые и острые, чтобы избежать повреждений растения. Обрезке подлежат все кусты старше трех лет.
Удалите старые ветви с почерневшей, растрескавшейся или покрытой лишайниками корой. Пик плодоношения у ветвей приходится на 4-5-й год, а затем идет на убыль, и их смело можно заменять более молодыми, — рекомендуют агрономы портала «Огород».
Ранее эксперты рассказали о преимуществах обрезки смородины под ноль в октябре.