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Posted 9 октября, 15:38

Published 9 октября, 15:38

Modified 9 октября, 15:40

Updated 9 октября, 15:40

Режьте, не жалейте: как обрезать крыжовник осенью и подготовить куст к зиме

Режьте, не жалейте: как обрезать крыжовник осенью и подготовить куст к зиме

9 октября 2024, 15:38
Фото: tagilcity.ru
Сюжет
Дом и сад
Оптимальное время для обрезки крыжовника — осень, когда листья начинают желтеть и опадать, но до наступления морозов. Процедура позволит поддержать растение в хорошем состоянии и получить хороший урожай в следующем сезоне

Для обрезки понадобятся острые секаторы, садовые ножницы и, возможно, садовая пила для толстых веток. Убедитесь, что инструменты чистые и острые, чтобы избежать повреждений растения. Обрезке подлежат все кусты старше трех лет.

  • Удаление больных и поврежденных веток. Начните с удаления пересохших, больных или поврежденных веток. Это поможет предотвратить распространение болезней и позволит растению лучше развиваться.
Удалите старые ветви с почерневшей, растрескавшейся или покрытой лишайниками корой. Пик плодоношения у ветвей приходится на 4-5-й год, а затем идет на убыль, и их смело можно заменять более молодыми, — рекомендуют агрономы портала «Огород».
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  • Формирование куста. Удалите старые побеги — обычно это ветки, которым больше трех лет. Оставьте молодые побеги, которые обеспечат будущий урожай. Обратите внимание на ветки, которые растут слишком близко друг к другу. Удалите те, которые затеняют другие или растут внутрь куста. Это обеспечит хорошую циркуляцию воздуха и доступ солнечного света. Идеально, если внутри куста остается достаточно свободного пространства, которое позволяет развиваться всем побегам и не создает условий для гниения.
  • Укорачивание веток. Если куст очень высокий, можно укоротить некоторые побеги на одну треть их длины. Это стимулирует рост боковых побегов и делает куст более компактным.
  • Обработка срезов. Все крупные срезы (больше 1 см в диаметре) рекомендуется обработать садовым варом или другим антисептиком, чтобы предотвратить попадание инфекций.
  • Уборка спилов и листьев. После обрезки соберите все срезанные ветки и листву, чтобы избежать скопления вредителей и болезней рядом с растением.
  • Удобрение. Осенью можно также внести удобрения под куст. Хорошо подойдет органика: перепревший навоз (в расчете 5-10 кг на 1 кв.м), компост или перегной. Они обогатят почву необходимыми микроэлементами и улучшат ее структуру. Из минеральных удобрений стоит обратить внимание на калий: он улучшает зимостойкость крыжовника и способствует формированию плодов. Можно использовать сульфат калия (30-40 г на 1 кв.м). Также следует внести фосфор, который помогает развитию корневой системы и закладыванию цветочных почек: подойдет хлористый суперфосфат или простая суперфосфат (30-40 г на 1 кв.м).

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