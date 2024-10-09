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Posted 9 октября, 03:50

Published 9 октября, 03:50

Modified 9 октября, 03:52

Updated 9 октября, 03:52

РЖД выплатит жителю Свердловской области 350 тысяч за травму на ж/д путях

РЖД выплатит жителю Свердловской области 350 тысяч за травму на ж/д путях

9 октября 2024, 03:50
Житель Свердловской области получил травму на железной дороге на перегоне станций Мурзинка — Верх-Нейвинск.

Мужчина переходил пути по пешеходному настилу, который был заснежен. В какой-то момент он поскользнулся и рухнул. В этот момент на него наехал поезд, рассказали в пресс-службе областной транспортной прокуратуры.

В результате случившегося свердловчанин серьезно пострадал. Суд, рассмотрев ситуацию, взыскал с железнодорожной компании 350 тысяч рублей в качестве компенсации.

Напомним, пожилая женщина из Карпинска отсудила у коммунальщиков 250 тысяч рублей из-за травмы, которую она получила в результате падения на пешеходном переходе.

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