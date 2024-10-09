Сон является лучшим лекарством от аэрофобии — эксперт

«Это не имеет абсолютно никакого значения ни для тех, кто боится летать, ни для тех, кто не боится летать. Абсолютно никакого значения. Это одна лодка, в которой плывут все 200 или 300, или 500 пассажиров, которые управляются одним экипажем, который состоит из соответствующих комплектующих, которые гарантируют безопасность полётов», — сообщил он.