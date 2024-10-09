Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ППК «РЭО» и «Убиратором»

Posted 9 октября, 18:01
Published 9 октября, 18:01
Modified 9 октября, 18:01
Updated 9 октября, 18:01
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что организации, занимающиеся сбором и вывозом вторичных ресурсов для переработки, занимают ключевое место в системе обращения с отходами, включая твердые коммунальные. Они не только способствуют снижению объема отходов, попадающих на свалки, но также вносят значительный вклад в развитие экономики замкнутого цикла. Соглашение с компанией «Убиратор» откроет новые горизонты для совместной работы в области устойчивого развития и продвижения принципов экобизнеса, пишет 56orb.ru.
Как отмечается, стороны планируют обмениваться информацией по актуальным вопросам обращения со вторичными ресурсами, организовывать совместные мероприятия и, при необходимости, создавать рабочие группы.
Генеральный директор ООО «Убиратор» Никита Никишкин подчеркнул, что это соглашение станет важной основой для эффективного взаимодействия в области сбора, переработки и утилизации вторичных материалов, а также для цифровизации отрасли.
РЭФ в 2024 году проходит с 7 по 9 октября, сначала был организован молодежный день, затем проведены мероприятия, вошедшие в деловую программу.