Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ППК «РЭО» и «Убиратором»

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что организации, занимающиеся сбором и вывозом вторичных ресурсов для переработки, занимают ключевое место в системе обращения с отходами, включая твердые коммунальные. Они не только способствуют снижению объема отходов, попадающих на свалки, но также вносят значительный вклад в развитие экономики замкнутого цикла. Соглашение с компанией «Убиратор» откроет новые горизонты для совместной работы в области устойчивого развития и продвижения принципов экобизнеса, пишет 56orb.ru.