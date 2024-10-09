Свердловская область вошла в лидеры по дефициту врачей

Всего с июля по сентябрь в РФ было опубликовано почти 75 тысяч предложений о работе для медиков. Самый большой спрос на медсотрудников наблюдается в Москве — чуть больше 15 процентов. Кроме того, они требуются в Санкт-Петербурге — здесь было опубликовано 7,8 процента вакансий, сообщает сервис HeadHunter.