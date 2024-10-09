tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 03:35

Published 9 октября, 03:35

Modified 9 октября, 03:37

Updated 9 октября, 03:37

Свердловская область вошла в лидеры по дефициту врачей

Свердловская область вошла в лидеры по дефициту врачей

9 октября 2024, 03:35
Фото: Изображение Midjourney
Свердловская область вошла в топ-5 регионов, где наблюдается особенно высокая нехватка медицинских сотрудников.

Всего с июля по сентябрь в РФ было опубликовано почти 75 тысяч предложений о работе для медиков. Самый большой спрос на медсотрудников наблюдается в Москве — чуть больше 15 процентов. Кроме того, они требуются в Санкт-Петербурге — здесь было опубликовано 7,8 процента вакансий, сообщает сервис HeadHunter.

6,8 процента вакансий опубликовано в Московской области, 4,7 процента — в Краснодарском крае, а в Свердловской области — 3,5 процента. Согласно официальной информации, средняя зарплата российских врачей — 93 тысячи рублей.

В Свердловской области медики зарабатывают 80 тысяч. Известно, что в уральском регионе на одну вакансию приходится 0,7 резюме. Это значит, что конкуренция за работу в медучреждениях почти отсутствует.

Напомним, в Свердловской области на шесть процентов больше стало вакансий для хирургов.

Нехватка водителей и низкая зарплата: как в Тагиле работает общественный транспорт
Узнать подробнее
Читайте также:
Компании в Свердловской области стали чаще брать на работу женщинВ Свердловской области на 30% выросла потребность в воспитателяхВрачи в Свердловской области спасли жизнь пациенту с ножевым ранением сердца
#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Работа#Медицина#Статистика#Врачи#Сотрудники#Вакансии#Екатеринбург#Дефицит кадров#Нехватка врачей#Резюме
Подпишитесь