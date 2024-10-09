Свердловская область вошла в лидеры по дефициту врачей

Posted 9 октября, 03:35
Published 9 октября, 03:35
Modified 9 октября, 03:37
Updated 9 октября, 03:37
Всего с июля по сентябрь в РФ было опубликовано почти 75 тысяч предложений о работе для медиков. Самый большой спрос на медсотрудников наблюдается в Москве — чуть больше 15 процентов. Кроме того, они требуются в Санкт-Петербурге — здесь было опубликовано 7,8 процента вакансий, сообщает сервис HeadHunter.
6,8 процента вакансий опубликовано в Московской области, 4,7 процента — в Краснодарском крае, а в Свердловской области — 3,5 процента. Согласно официальной информации, средняя зарплата российских врачей — 93 тысячи рублей.
В Свердловской области медики зарабатывают 80 тысяч. Известно, что в уральском регионе на одну вакансию приходится 0,7 резюме. Это значит, что конкуренция за работу в медучреждениях почти отсутствует.
Напомним, в Свердловской области на шесть процентов больше стало вакансий для хирургов.