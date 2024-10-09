Свердловские энергетики запаслись к снегопадам дизель-генераторами и топливом

Posted 9 октября, 15:26
Published 9 октября, 15:26
Modified 9 октября, 15:28
Updated 9 октября, 15:28
Сотрудники «Облкоммунэнерго» отрапортовали о готовности к предстоящим снегопадам. В преддверии обещанной синоптиками непогоды в организации начал работать оперативный штаб, сообщили в пресс-службе компании в среду, 9 октября.
Имеется достаточный запас аварийного оборудования, дизель-генераторов, топлива. Все работники, которые будут задействованы на устранении последствий обильных осадков, обеспечены специальной теплой одеждой и обувью, защитными средствами.
Штормовой ветер и снег по прогнозам синоптиков накроют Свердловскую область, 10 октября.