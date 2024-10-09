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Posted 9 октября, 15:26

Published 9 октября, 15:26

Modified 9 октября, 15:28

Updated 9 октября, 15:28

Свердловские энергетики доложили о готовности к снегопадам

Свердловские энергетики запаслись к снегопадам дизель-генераторами и топливом

9 октября 2024, 15:26
Фото: 1MI

Свердловские энергетики доложили о готовности к снегопадам

Энергетические службы Свердловской области подготовились к ухудшению погодных условий. Они запасли горюче-смазачные материалы и аварийное оборудование.

Сотрудники «Облкоммунэнерго» отрапортовали о готовности к предстоящим снегопадам. В преддверии обещанной синоптиками непогоды в организации начал работать оперативный штаб, сообщили в пресс-службе компании в среду, 9 октября.

Имеется достаточный запас аварийного оборудования, дизель-генераторов, топлива. Все работники, которые будут задействованы на устранении последствий обильных осадков, обеспечены специальной теплой одеждой и обувью, защитными средствами.

Штормовой ветер и снег по прогнозам синоптиков накроют Свердловскую область, 10 октября.

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#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Снегопад#ЖКХ#Ветер#Энергетика#Екатеринбург#Готовность
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