Свердловскую область накроет мокрый снегопад

Posted 9 октября, 06:19
Published 9 октября, 06:19
Modified 9 октября, 06:21
Updated 9 октября, 06:21
Осадки придут в южную часть области. Днем потепления не ожидается, более того, температура в течение суток будет понижаться, рассказал специалист в своем Telegram-канале.
Дождь с мокрым снегопадом начнется во второй половине дня ближе к вечеру, а основной снегопад должен пройти 10 октября и ночью 11 октября. В Екатеринбурге 9 октября будет облачно. Температура будет на уровне +4… +6 градусов.
Напомним, 8 октября 2024 года в Екатеринбурге стал самым теплым днем за последние почти 70 лет.