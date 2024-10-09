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Posted 9 октября, 06:19

Published 9 октября, 06:19

Modified 9 октября, 06:21

Updated 9 октября, 06:21

Свердловскую область накроет мокрый снегопад

Свердловскую область накроет мокрый снегопад

9 октября 2024, 06:19
Фото: Изображение Midjourney
Синоптик Алексей Пулин рассказал, что в Свердловской области прогнозируются дождь и мокрый снег, а также похолодание. Такая погода ожидается 9 октября 2024 года.

Осадки придут в южную часть области. Днем потепления не ожидается, более того, температура в течение суток будет понижаться, рассказал специалист в своем Telegram-канале.

Дождь с мокрым снегопадом начнется во второй половине дня ближе к вечеру, а основной снегопад должен пройти 10 октября и ночью 11 октября. В Екатеринбурге 9 октября будет облачно. Температура будет на уровне +4… +6 градусов.

Напомним, 8 октября 2024 года в Екатеринбурге стал самым теплым днем за последние почти 70 лет.

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