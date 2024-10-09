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Posted 9 октября, 11:14

Published 9 октября, 11:14

Modified 9 октября, 11:16

Updated 9 октября, 11:16

Управление образования Нижнего Тагила переедет в новое здание

Управление образования Нижнего Тагила переедет в новое здание

9 октября 2024, 11:14
Фото: 1MI
Управление образования Нижнего Тагила объявило закупку на текущий ремонт помещений на четвертом и пятом этажах в здании администрации Ленинского района на улице Горошникова, 56. Переезд будет осуществлен до 1 января 2025 года.

До 1 января 2025 года Управление образования Нижнего Тагила в составе 30 человек переедет в здание на Горошникова, 56.

До этого будет сделан ремонт в помещениях на 4 и 5 этажах. Общая площадь составит 747 квадратных метров. Данные помещения передали на баланс управления в апреле 2024 года, в мае выделили деньги на проектирование проведения ремонтных работ. После ремонта там будут организованы кабинеты для сотрудников, и оформлен небольшой конференц-зал для проведения мероприятий. Здание на Огаркова, 5 уже аварийное, — рассказали журналисту TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

На проведение работ выделено почти 9,4 миллиона рублей. Сдать объект подрядчику необходимо до 10 декабря 2024 года.

Строителям предстоит демонтировать двери, покрытия стен и полов. Проектом предусмотрено обустройство перегородок, наклейка новых обоев, шумозащита, замена электроосвещения, установка пожарной сигнализации, сетей связи и другие.

Гарантия составит два года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 14 октября 2024 года.

Напомним, что в Нижнем Тагиле на время ремонта травмпункт на Вагонке переехал в здание бывшего роддома.

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