Управление образования Нижнего Тагила переедет в новое здание

Posted 9 октября, 11:14
Published 9 октября, 11:14
Modified 9 октября, 11:16
Updated 9 октября, 11:16
До 1 января 2025 года Управление образования Нижнего Тагила в составе 30 человек переедет в здание на Горошникова, 56.
До этого будет сделан ремонт в помещениях на 4 и 5 этажах. Общая площадь составит 747 квадратных метров. Данные помещения передали на баланс управления в апреле 2024 года, в мае выделили деньги на проектирование проведения ремонтных работ. После ремонта там будут организованы кабинеты для сотрудников, и оформлен небольшой конференц-зал для проведения мероприятий. Здание на Огаркова, 5 уже аварийное, — рассказали журналисту TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
На проведение работ выделено почти 9,4 миллиона рублей. Сдать объект подрядчику необходимо до 10 декабря 2024 года.
Строителям предстоит демонтировать двери, покрытия стен и полов. Проектом предусмотрено обустройство перегородок, наклейка новых обоев, шумозащита, замена электроосвещения, установка пожарной сигнализации, сетей связи и другие.
Гарантия составит два года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 14 октября 2024 года.
Напомним, что в Нижнем Тагиле на время ремонта травмпункт на Вагонке переехал в здание бывшего роддома.