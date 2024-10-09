В Артемовском инвалид после жалоб добилась ремонта крыши в многоквартирном доме

Posted 9 октября, 12:42
Published 9 октября, 12:42
Modified 9 октября, 12:45
Updated 9 октября, 12:45
В Артемовске дочь 79-летней женщины-инвалида второй группы неоднократно обращалась в Управляющую компанию с просьбой отремонтировать крышу. Однако «УК Наш Дом Артемовский» проигнорировала обращения и не приняла мер по устранению повреждений.
Текущий ремонт был выполнен только после обращения дочери инвалида в прокуратуру. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Напомним, в Свердловской области выгоняют из квартиры родителей с ребенком-инвалидом.