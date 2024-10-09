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Posted 9 октября, 12:42

Published 9 октября, 12:42

Modified 9 октября, 12:45

Updated 9 октября, 12:45

В Артемовском инвалид после жалоб добилась ремонта крыши в многоквартирном доме

В Артемовском инвалид после жалоб добилась ремонта крыши в многоквартирном доме

9 октября 2024, 12:42
Фото: Изображение Midjourney
В Артемовском женщина-инвалид только после жалоб в прокуратуру добилась ремонта крыши в многоквартирном доме.

В Артемовске дочь 79-летней женщины-инвалида второй группы неоднократно обращалась в Управляющую компанию с просьбой отремонтировать крышу. Однако «УК Наш Дом Артемовский» проигнорировала обращения и не приняла мер по устранению повреждений.

Текущий ремонт был выполнен только после обращения дочери инвалида в прокуратуру. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, в Свердловской области выгоняют из квартиры родителей с ребенком-инвалидом.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Инвалид#УК#Екатеринбург#Инцидент#Проверка прокуратуры
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