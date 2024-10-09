В больнице Екатеринбурга 5 месяцев без дела простаивало дорогостоящее медоборудование

Posted 9 октября, 08:44
Published 9 октября, 08:44
Modified 9 октября, 08:46
Updated 9 октября, 08:46
В марте 2024 года медицинское оборудование стоимостью более 4 млн рублей поступило в поликлинику № 1 города Екатеринбурга.
Однако, прокуратура выяснила, что медицинское изделие не использовалось почти полгода. Причиной стало отсутствие специалиста, который смог бы работать на нем.
После вмешательства прокуратуры такой медработник был оперативно найден. В настоящее время врач уже проводит диагностику пациентов на новом оборудовании, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Напомним, в Нижнем Тагиле ЦГБ №1 получит медицинское оборудование на 63,8 млн рублей.