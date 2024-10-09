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Posted 9 октября, 08:44

Published 9 октября, 08:44

Modified 9 октября, 08:46

Updated 9 октября, 08:46

В больнице Екатеринбурга 5 месяцев без дела простаивало дорогостоящее медоборудование

В больнице Екатеринбурга 5 месяцев без дела простаивало дорогостоящее медоборудование

9 октября 2024, 08:44
Фото: 1MI
В больнице Екатеринбурга 5 месяцев не использовалось новое дорогостоящее медицинское оборудование из-за отсутствие квалифицированного сотрудника.

В марте 2024 года медицинское оборудование стоимостью более 4 млн рублей поступило в поликлинику № 1 города Екатеринбурга.

Однако, прокуратура выяснила, что медицинское изделие не использовалось почти полгода. Причиной стало отсутствие специалиста, который смог бы работать на нем.

После вмешательства прокуратуры такой медработник был оперативно найден. В настоящее время врач уже проводит диагностику пациентов на новом оборудовании, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, в Нижнем Тагиле ЦГБ №1 получит медицинское оборудование на 63,8 млн рублей.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Здоровье#Врач#Оборудование#Екатеринбург#Инцидент
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