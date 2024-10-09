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Posted 9 октября, 15:04

Published 9 октября, 15:04

Modified 9 октября, 15:06

Updated 9 октября, 15:06

В Екатеринбурге грабитель поджог «Пивко» после неудачной попытки взлома

В Екатеринбурге грабитель-неудачник поджог «Пивко»

9 октября 2024, 15:04
Фото: 1MI

В Екатеринбурге грабитель поджог «Пивко» после неудачной попытки взлома

В Екатеринбурге грабитель попытался взломать магазин «Пивко» на улице Рощинской, но не смог. Тогда он решил повредить стоящие рядом авто и устроить пожар.

Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash со ссылкой на очевидцев. Жители рядом стоящих домов рассказали, что многие машины во дворе стали жертвами неадекватного грабителя.

На место пожара оперативно прибыли пожарные и потушили возгорание.

Напомним, что в Екатеринбурге есть и более удачливые грабители — подростки, любящие «Жизньмарт». С 22 августа по 16 сентября злоумышленники ограбили 15 магазинов сети. Воров интересуют не только деньги и техника, но и еда.

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