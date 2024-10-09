В Екатеринбурге грабитель-неудачник поджог «Пивко»

Posted 9 октября, 15:04
Published 9 октября, 15:04
Modified 9 октября, 15:06
Updated 9 октября, 15:06
Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash со ссылкой на очевидцев. Жители рядом стоящих домов рассказали, что многие машины во дворе стали жертвами неадекватного грабителя.
На место пожара оперативно прибыли пожарные и потушили возгорание.
Напомним, что в Екатеринбурге есть и более удачливые грабители — подростки, любящие «Жизньмарт». С 22 августа по 16 сентября злоумышленники ограбили 15 магазинов сети. Воров интересуют не только деньги и техника, но и еда.