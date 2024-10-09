В Екатеринбурге ищут мужчину, который оскорбил Путина в его день рождения

Posted 9 октября, 07:27
Published 9 октября, 07:27
Modified 9 октября, 07:29
Updated 9 октября, 07:29
Надписи появились на стене дома по улице Белинского. Мужчина успел убежать до приезда полиции, однако его деятельность засекли камеры видеонаблюдения, пишет URA.RU. Теперь ему грозит крупный штраф или исправительные работы.
Отметим, что один российский телеведущий неоднократно оскорблял Екатеринбург именно за такое поведение его жителей. За это он столкнулся со шквалом критики со стороны властей города, ответить на которую он не смог.
Напомним, что в Свердловской области вандалы в очередной раз испортили стеллу «Европа-Азия». В прошлый раз неизвестные оторвали одну из букв, а сейчас решили пойти по более классическому способу — разукрасили черной краской.