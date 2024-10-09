tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 07:27

Published 9 октября, 07:27

Modified 9 октября, 07:29

Updated 9 октября, 07:29

В Екатеринбурге ищут мужчину, который оскорбил Путина в его день рождения

В Екатеринбурге ищут мужчину, который оскорбил Путина в его день рождения

9 октября 2024, 07:27
Фото: 1MI
В Екатеринбурге ищут мужчину, который написал оскорбления Путина на стене дома.

Надписи появились на стене дома по улице Белинского. Мужчина успел убежать до приезда полиции, однако его деятельность засекли камеры видеонаблюдения, пишет URA.RU. Теперь ему грозит крупный штраф или исправительные работы.

Отметим, что один российский телеведущий неоднократно оскорблял Екатеринбург именно за такое поведение его жителей. За это он столкнулся со шквалом критики со стороны властей города, ответить на которую он не смог.

Напомним, что в Свердловской области вандалы в очередной раз испортили стеллу «Европа-Азия». В прошлый раз неизвестные оторвали одну из букв, а сейчас решили пойти по более классическому способу — разукрасили черной краской.

Надпись «Путин SOS промзона убивает» появилась на крыше пятиэтажки в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
В Невьянске на старом кладбище разрушены десятки могилВ Екатеринбурге мужчина поел и умерВ Екатеринбурге Минкультуры прокомментировало пожар в Театре музыкальной комедии
#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Владимир Путин#Свердловская область#Полиция#Вандализм#Оскорбление#Граффити#Екатеринбург
Подпишитесь