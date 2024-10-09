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Posted 9 октября, 09:45

Published 9 октября, 09:45

Modified 9 октября, 09:47

Updated 9 октября, 09:47

В Екатеринбурге мошенники орудуют под видом ремонтников

В Екатеринбурге мошенники орудуют под видом ремонтников

9 октября 2024, 09:45
Фото: Изображение Midjourney
Жители Екатеринбурга в поисках мастера по ремонту становятся жертвами мошенников.

В столице Урала с 2019 года работает фирма по оказанию ремонтных услуг, стоимость услуг которой часто в десятки раз превышает реальную цену за выполненную работу.

По словам клиентов сервиса, сначала по телефону суммы называют вполне приемлемые. На месте мастер называет цену в разы выше, а после него ремонт приходиться переделывать.

Кроме того, в квитанции отсутствует ИНН, поэтому невозможно подать на фирму в суд.

Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Напомним, в Свердловской области мошенники добрались до счетов опекаемых детей.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Мошенники#Екатеринбург#Аферисты#Инцидент
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