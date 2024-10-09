В Екатеринбурге мошенники орудуют под видом ремонтников

Posted 9 октября, 09:45
Published 9 октября, 09:45
Modified 9 октября, 09:47
Updated 9 октября, 09:47
В столице Урала с 2019 года работает фирма по оказанию ремонтных услуг, стоимость услуг которой часто в десятки раз превышает реальную цену за выполненную работу.
По словам клиентов сервиса, сначала по телефону суммы называют вполне приемлемые. На месте мастер называет цену в разы выше, а после него ремонт приходиться переделывать.
Кроме того, в квитанции отсутствует ИНН, поэтому невозможно подать на фирму в суд.
Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».
Напомним, в Свердловской области мошенники добрались до счетов опекаемых детей.