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Posted 9 октября, 10:55

Published 9 октября, 10:55

Modified 9 октября, 11:37

Updated 9 октября, 11:37

В Екатеринбурге нашли тело мужчины в районе Эльмаша

В Екатеринбурге нашли тело мужчины в районе Эльмаша

9 октября 2024, 10:55
Фото: Telegram-канал «Дно Исети»
Прохожие в Екатеринбурге обнаружили мертвого 49-летнего мужчину. Он был найден на улице Краснофлотцев.

Известно, что найденный мужчина пропал некоторое время назад. По предварительной версии, криминала в смерти мужчины нет, пишет «КП-Екатеринбург».

Подробности смерти екатеринбуржца в настоящий момент неизвестны.

Напомним, 8 октября 2024 года в Екатеринбурге нашли мертвыми молодую пару в запертой квартире в районе ВИЗа. По словам родственников, они перепутали наркотические вещества и отравились. Возбуждено уголовное дело.

Завершены поиски пропавшего мужчины в Екатеринбурге
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