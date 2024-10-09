В Екатеринбурге нашли тело мужчины в районе Эльмаша

Posted 9 октября, 10:55
Published 9 октября, 10:55
Modified 9 октября, 11:37
Updated 9 октября, 11:37
Известно, что найденный мужчина пропал некоторое время назад. По предварительной версии, криминала в смерти мужчины нет, пишет «КП-Екатеринбург».
Подробности смерти екатеринбуржца в настоящий момент неизвестны.
Напомним, 8 октября 2024 года в Екатеринбурге нашли мертвыми молодую пару в запертой квартире в районе ВИЗа. По словам родственников, они перепутали наркотические вещества и отравились. Возбуждено уголовное дело.