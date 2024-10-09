В Екатеринбурге открыли мемориал в память о жертвах Холокоста

Posted 9 октября, 15:17
Published 9 октября, 15:17
Modified 9 октября, 15:19
Updated 9 октября, 15:19
Составляющей нового мемориала стали камни, привезенные из 10 концлагерей. В еврейской культуре камни — это символ памяти, их зачастую оставляют на захоронениях, сообщают в ДИПе.
А новую площадь полностью благоустроили. Авторы уделили особое внимание числу 18, считается, что оно приносит удачу. Так, на территории по 18 ступеней, 18 скамеек и т. д.
Напомним, что в Нижнем Тагиле полностью отремонтировали памятник строителям-героям Великой Отечественной войны. В Свердловской области планируют благоустроить все памятники и мемориалы, посвященные Победе.