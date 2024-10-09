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Posted 9 октября, 15:17

Published 9 октября, 15:17

Modified 9 октября, 15:19

Updated 9 октября, 15:19

В Екатеринбурге открыли мемориал в память о жертвах Холокоста

В Екатеринбурге открыли мемориал в память о жертвах Холокоста

9 октября 2024, 15:17
Фото: Е1.ru
В Екатеринбурге возле Синагоги открыли мемориал «Парящие камни» в память о жертвах Холокоста. А также построили площадь Спасения.

Составляющей нового мемориала стали камни, привезенные из 10 концлагерей. В еврейской культуре камни — это символ памяти, их зачастую оставляют на захоронениях, сообщают в ДИПе.

А новую площадь полностью благоустроили. Авторы уделили особое внимание числу 18, считается, что оно приносит удачу. Так, на территории по 18 ступеней, 18 скамеек и т. д.

Напомним, что в Нижнем Тагиле полностью отремонтировали памятник строителям-героям Великой Отечественной войны. В Свердловской области планируют благоустроить все памятники и мемориалы, посвященные Победе.

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