В Екатеринбурге школьницу обманули на 150 тысяч рублей в игре Roblox

Posted 9 октября, 12:49
Published 9 октября, 12:49
Modified 9 октября, 12:51
Updated 9 октября, 12:51
В чате компьютерной игры школьнице написала неизвестная, которая пообещала «прокачать» персонажа девочки. Только вот для этого нужно было сообщить данные карты и коды из СМС, что девочка и сделала, пишет URA.RU.
Девочка испугалась, когда увидела, что деньги с карты списали, и удалила все СМС. Мама, увидев пропажу, сразу обратилась в полицию. После беседы с ребенком силовики выяснили, куда пропали деньги.
В полиции возбудили уголовное дело, однако удастся ли вернуть украденное, неизвестно. Количество дел, которые решаются в пользу потерпевших, по таким вопросам крайне мало.
Напомним, что в Екатеринбурге мужчина играл в Roblox, где познакомился с 12-летним мальчиком. По совпадению школьник тоже жил в Екатеринбурге. Мужчина пришел к нему в гости и изнасиловал.