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Posted 9 октября, 12:49

Published 9 октября, 12:49

Modified 9 октября, 12:51

Updated 9 октября, 12:51

В Екатеринбурге школьницу обманули на 150 тысяч рублей в игре Roblox

В Екатеринбурге школьницу обманули на 150 тысяч рублей в игре Roblox

9 октября 2024, 12:49
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге 10-летняя девочка перевела мошенникам в Roblox 150 тысяч рублей с кредитки своей мамы.

В чате компьютерной игры школьнице написала неизвестная, которая пообещала «прокачать» персонажа девочки. Только вот для этого нужно было сообщить данные карты и коды из СМС, что девочка и сделала, пишет URA.RU.

Девочка испугалась, когда увидела, что деньги с карты списали, и удалила все СМС. Мама, увидев пропажу, сразу обратилась в полицию. После беседы с ребенком силовики выяснили, куда пропали деньги.

В полиции возбудили уголовное дело, однако удастся ли вернуть украденное, неизвестно. Количество дел, которые решаются в пользу потерпевших, по таким вопросам крайне мало.

Напомним, что в Екатеринбурге мужчина играл в Roblox, где познакомился с 12-летним мальчиком. По совпадению школьник тоже жил в Екатеринбурге. Мужчина пришел к нему в гости и изнасиловал.

В Екатеринбурге мошенники орудуют под видом ремонтников
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